Alle gestrande Thomas Cook-klanten kunnen woensdag naar huis

Thomas Cook-reizigers die woensdag naar huis zouden vliegen, raken daadwerkelijk thuis. Dat meldt Brussels Airlines. Op vakantie vertrekken is nog steeds niet mogelijk.

Wie met Thomas Cook en Neckermann op vakantie is en volgens planning woensdag naar huis terugkeert met Brussels Airlines, is zeker dat hij of zij daadwerkelijk naar huis kan. De luchtvaartmaatschappij belooft de reizigers naar huis te brengen.