Alle reizen Thomas Cook en Neckermann geannuleerd

Thomas Cook België en dochterbedrijf Neckermann bengelen op de rand van het faillissement, nadat zondag het Britse moederbedrijf failliet is gegaan. De tak die reizen organiseert, ging woensdag al failliet. Voor de 85 reisbureaus wordt een overnemer gezocht. In de afgelopen dagen werd reizigers gevraagd niet met vakantie te vertrekken.

Sprankeltje hoop

'De vergadering verliep chaotisch', zei Els De Coster van vakbond ACLVB aan persbureau Belga. 'Er was altijd een klein sprankeltje hoop dat er nog iets van goed nieuws kon worden verteld. Ze hoopten op positief nieuws over een uitbetaling. De curator heeft die hoop moeten wegnemen. De schuif met geld is er niet, en als ze er al was, is ze leeg.' Personeelsleden krijgen allicht niet meer dan de gegarandeerde ontslagvergoeding van bruto 25.000 euro.