Amsterdam telt driekwart minder Airbnb's na verplichte registratie

In één klap is het verhuurplatform Airbnb driekwart van zijn aanbod in Amsterdam kwijt. Het stadsbestuur van de Nederlandse hoofdstad voerde eerder dit jaar een verplichte registratie in voor wie een woning wil verhuren via het platform.

Welgeteld 2.924 adressen heeft Airbnb nog over in Amsterdam. Dat waren er 16.648, voor de stad een verplichte registratie invoerde op 1 oktober. Dat blijkt uit een peiling door de gemeente, waar de Volkskrant over bericht. Sinds begin deze maand mogen particulieren alleen nog hun woning aanbieden voor verhuur als ze zich bij de gemeente hebben geregistreerd. Verhuurplatforms die toch ongeregistreerde verhuurders accepteren, kunnen daar vanaf volgend jaar een boete voor krijgen.

Naast Airbnb zijn nog andere platformen actief in Amsterdam, zoals Booking.com, Expedia, Tripadvisor en VRBO. Het totale aanbod in de stad zakte volgens het bestuur van 18.715 naar 4.128 na de registratieplicht.

20 miljoen toeristen Meer dan 20 miljoen toeristen bezochten in 2019 Amsterdam.

Amsterdam bindt al langer de strijd aan met Airbnb. De komst van het verhuurplatform betekende een massale toename van het aantal toeristen (meer dan 20 miljoen bezoekers in 2019, van wie de helft bleef overnachten), maar weegt ook op de huurmarkt. Omdat veel appartementen worden voorbehouden voor Airbnb-verhuur, krimpt het aanbod en stijgt de prijs op de gewone huurmarkt.

In 2018 lanceerde stad een grootschalig plan om het toerisme onder controle te houden, met beperkingen voor vakantieverhuur, zoals een maximum van 30 dagen per jaar en vier personen per adres. Sinds juli vorig jaar zijn verhuurplatformen ook verboden in enkele wijken in het oude centrum van Amsterdam.