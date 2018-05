Amsterdam weert toeristen met ambitieus plan

Als het van het nieuwe Amsterdams stadsbestuur afhangt komt er een totaalverbod op verhuur via Airbnb.

Amsterdam bezwijkt onder de massa toeristen die dagelijks door de straten van de Nederlandse hoofdstad kuieren op zoek naar het Madame Tussauds-museum en in vacu├╝m verpakte kaas. Tijdens de economische malaise die volgde op de kredietcrisis zette Amsterdam zijn deuren open voor toeristen en sindsdien werd de overlast en milieuvervuiling alleen maar erger.

Ook de huurprijzen schoten zo hoog de lucht in dat een woonst in Amsterdam onbetaalbaar werd voor geïnteresseerden uit de regio. Verschillende ondernemersverenigingen hebben er genoeg van: zij willen dat de stad aan de inwoners wordt teruggegeven. 'Toeristen geven amper iets uit en sjokken maar doelloos rond', aldus ondernemersvereniging Kalverstraat en Heiligeweg aan de het opinieweekblad de Groene Amsterdammer.

Het tempo waarmee het aantal toeristen gegroeid is, heeft veel Nederlanders verrast. In 2016 voorspelde dat het aantal toeristen in 2025 zou oplopen van 17,3 miljoen naar 23 miljoen bezoekers. maar ondertussen is die voorspelling al achterhaald: Amsterdam verwacht nu 25 miljoen -sommigen spreken soms zelfs van 30 miljoen- toeristen in 2025. In 2017 'verwelkomde' de stad naar schatting 18 miljoen bezoekers. Ter vergelijking: Brugge trekt jaarlijks ruwweg 7 miljoen toeristen en Brussel moet het doen met zo'n 3 miljoen toeristen per jaar.

Amsterdam is een stad om in te leven, wonen en ondernemen. Pas in de tweede plaats een toeristische bestemming. Balans in de Stad

De sector die wel profiteert van de miljoenen citytrippers, zijn de hoteluitbaters. Zij kenden een topjaar in 2017 met 15,5 miljoen overnachtingen, 1,6 miljoen meer dan het jaar daarvoor. Ook Airbnb kan profiteren van de populariteit van de hoofdstad: in 2017 boekten 790.000 mensen via het platform een overnachting in Amsterdam, een stijging van 2,6 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Maar Airbnb wordt al langer met de vinger gewezen want die tijdelijke bezoekers zorgen voor steeds meer overlast. Net zoals de Barcelonezen en de Venetianen die ook bezwijken onder de drukte van toerisme, moeten Amsterdammers het met lede ogen aanzien.

Kortom, Amsterdammers klagen al enkele jaren steen en been en vragen al langer aan het stadsbestuur om het massatoerisme in te perken. Hun gebeden zijn nu eindelijk verhoord. Het nieuwe stadsbestuur van Amsterdam heeft een lange lijst met maatregelen klaar om de stad terug te geven aan de inwoners. 'Amsterdam is een stad om in te leven, wonen en ondernemen. Pas in de tweede plaats een toeristische bestemming', staat te lezen in het 'Balans in de Stad'-document dat Groenlinks-fractievoorzitter Rutger Groot Wassink woensdagochtend op een persconferentie toelichtte.

De nieuwe maatregelen staan in het nieuwe coalitieakkoord waarover GroenLinks, D66, PvdA en SP momenteel onderhandelen. Het afschrikken van toeristen is niet het doel is van de maatregelen, maar als het effect is dat de groei van het aantal bezoekers wat afvlakt, dan zullen ze daar als college niet rouwig om zijn, aldus het college.

Kaaswinkels

De toeristenbranche wordt volop geviseerd door de maatregelen van het Amsterdamse College. Als de maatregelen goedgekeurd worden, komt er een stop op de vele kaaswinkels en ticketbureaus, moeten rondvaartboten en touringcars hun toeristen laten op -en afstappen buiten de stad en zal het 'pretvervoer', zoals de vele bierfietsen en segways, in aantal beperkt worden.

Het college wil dus niet alleen af van de drukte, maar ook van de monocultuur die zoveel toeristen aantrekt. Verder komt er ook een totaalverbod op verhuur via Airbnb en Booking.com in buurten waar de leefbaarheid ervan ernstig onder druk staat. Welke buurten dat juist zijn, moet nog overeengekomen worden. Deze maatregel gaat nog een stap verder dan diegene die de gemeente in januari al had genomen, waarbij het vakantieverhuur vanaf 2019 voor maximaal 30 dagen is toegestaan.