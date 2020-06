Autovakanties brengen reisbureaus in moeilijkheden

Op 1 juli begint voor veel Belgen de grote vakantie. Maar in tegenstelling tot de vorige zomers plukken de reisbureaus daar de vruchten niet van. Hoewel het coronavirus onder controle lijkt en almaar meer landen hun grenzen openen, blijft het rustig in de Belgische reiskantoren. 'De boekingen komen zeer traag op gang', bevestigt Koen van den Bosch, de topman van de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus (VVR).

'Mensen hebben goesting om te reizen, maar vaak durven ze niet', zegt Griet Van Rompaey, die een klein reisbureau in Mol uitbaat. 'Buiten Europa kan reizen nog niet en mensen willen nog niet boeken voor de kerst.'

'Het gaat heel heel slecht', zegt ook Guy Geens van Anders Dan Anders, een Antwerpse reisorganisator gespecialiseerd in groepsreizen buiten Europa. 'Ik draai sinds 1 maart geen omzet meer. Er komt niets binnen, zelfs geen aanvragen. Tot 15 oktober zijn alle reizen geannuleerd. Niemand staat te springen om buiten Europa op reis te gaan.'

Italië

De reissector hoopt dat de grenzen naar de toeristische trekpleisters snel weer opengaan. 'Er zijn nog altijd slechts 16 landen waar je zonder beperkingen naartoe kan, enkel in Europa', beklemtoont van den Bosch. 'Dat is 6 procent van het normale aanbod.'

Van Rompaey raadt haar klanten voorlopig reizen naar Italië aan. 'Frankrijk is de jongste weken enorm populair omdat het niet ver is, maar de hotels zijn er redelijk volgeboekt. Italië is ook een prettig land en je kan er zowel met het vliegtuig als met de auto naartoe.'