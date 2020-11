Belgen laten sneeuw voor één keer links liggen

Terwijl in Europa een hevige discussie woedt over het al dan niet toelaten van skivakanties, blijken weinig Belgen van plan de komende vakantie de bergen op te zoeken. 'Mensen hebben goed naar premier De Croo geluisterd, precies.'

Op Europees niveau is de discussie nog volop bezig. Terwijl Duitsland pleit voor een totaalverbod op wintersportvakanties het komend seizoen en Frankrijk en Italië de boel sowieso gesloten houden, willen landen als Oostenrijk en Zwitserland wel toeristen ontvangen in de kerstvakantie.

België heeft geen verbod uitgevaardigd, maar raadt toeristen ten stelligste af zich de komende vakantieperiode naar de bergen te begeven. 'Je hoeft geen viroloog te zijn om te beseffen dat daar risico's mee gepaard gaan', zei premier Alexander De Croo vorige week. 'Bovendien herinneren we ons allemaal dat het virus zich door wintersportvakanties door Europa heeft verspreid.'

Terwijl de reisorganisaties nog volop promo voeren voor wintersportvakanties, lijken de woorden van De Croo hun effect niet te missen. 'De mensen hebben goed geluisterd naar de premier, precies', zegt Laurent Allardin, CEO van Neckermann, dat reclame maakt met de slogan 'Wow, veel sneeuw!'. 'Wij zien bijna geen boekingen, alles ligt zo goed als stil.'

1/3 Skiërs Sunweb heeft de komende weken een derde van zijn normale winterboekingen.

Ook bij concurrent Sunweb, die normaal 300.000 mensen per sneeuwseizoen naar de bergen brengt, is het bijzonder kalm voor de tijd van het jaar. 'Tot kerst gaat het over zo'n 20.000 mensen', zegt communicatiedirecteur Tim Van den Bergh. 'Dat is een derde van normaal.'

90 procent van die mensen hebben een appartement of chalet geboekt, waar ze in hun eigen bubbel kunnen verblijven, zegt de woordvoerder. 'Dat zijn de echte sneeuwliefhebbers, de fervente wintersporters die puur komen voor de sportieve buitenactiviteit.'

De kans is groot dat het uiteindelijke cijfer nog lager ligt. Sunweb bekijkt steevast twee weken op voorhand welke gebieden toegankelijk zijn en onder welke voorwaarden, en annuleert de reizen indien nodig. Voor de komende twee weken is alles sowieso afgezegd. En omdat zo'n 40 procent van de geboekte reizen in Frankrijk zijn, dreigen ook die plannen in het water te vallen als Frankrijk de pistes gesloten houdt.