België volgende halte op groeipad Nederlandse uitbater vakantieparken EuroParcs

De Nederlandse groep EuroParcs heeft vier vakantieparken in België en plant een verdubbeling tegen 2022. Het bedrijf zag zijn activiteiten fors toenemen in het pandemiejaar 2020 en rekent dit jaar op ruim 600 miljoen euro omzet.

EuroParcs bezit drie vakantieparken in ons land, in Mol, Zutendaal en Durbuy. Een vierde park in de provincie Namen is nog in aanbouw. 'Het plan is om tegen 2022 naar een verdubbeling van die vier te gaan', zegt Frank Bijl, de woordvoerder van EuroParcs. Over mogelijke locaties wil Bijl niet uitweiden.

EuroParcs is een Nederlands familiebedrijf waar de broers Wim Jr. Vos en Wouter Vos de operationele leiding in handen hebben. Hun vader Wim stampte het bedrijf in de jaren 80 uit de grond in Apeldoorn. Hij zette toen vooral in op de uitbating van stacaravans.

Na de eeuwwisseling stapte de familie over op de aankoop van vakantieparken. 'Die beheren we niet alleen, we ontwikkelen ze ook', zegt Bijl. 'We verrijken de parken door bijvoorbeeld een zwembad aan te leggen en voorzien in het onderhoud. Vervolgens verkopen we de chalets en bungalows in de parken, al halen we de grootste marge uit de verhuur van de woningen.'

Waterland

De grote vlucht vooruit voor de gebroeders Vos kwam in 2019, toen het Belgisch-Nederlandse investeringsfonds Waterland een meerderheidsbelang nam in EuroParcs. Voor welk bedrag dat gebeurde, is niet bekend. 'Onze vader had waarschijnlijk de boel de boel gelaten, maar daar zijn wij te jong voor', zei Wim Jr. Vos vorig jaar aan Het Financieele Dagblad na het instappen van Waterland.

Over vier à vijf jaar mikken we op de top van Europa met minstens 100 parken in acht Europese landen. Frank Bijl Woordvoerder EuroParcs

Onder de vleugels van het kapitaalkrachtige miljardenfonds kon EuroParcs doorgroeien. In juni 2020 nam het bedrijf - dat ook de hoofdsponsor is van de Nederlandse topclub Feyenoord Rotterdam - zijn concurrent Droomparken over voor een bedrag tussen 150 en 250 miljoen euro.

Het laatst bekende omzetcijfer van EuroParcs dateert uit 2019, toen het bedrijf 268 miljoen euro inkomsten boekte. Over winstcijfers communiceert EuroParcs niet.

Verdubbeling

Terwijl Covid-19 voor veel bedrijven een verwoestende impact had, zijn de uitbaters van vakantieparken als EuroParcs notoire pandemiewinnaars. 'Corona en de lockdowns maakten vakantie in eigen land erg populair', zegt Bijl. 'Door de toenemende verstedelijking is een paar dagen uitblazen in een vakantiewoning in de natuur of aan zee erg in trek.'

'Voor 2021 rekenen we op een omzet van ruim 600 miljoen euro', zegt Bijl. 'In het coronajaar 2020 zagen we een verdubbeling van het aantal boekingen tegenover het jaar voordien. De inschatting is dat die trend in 2021 aanhoudt. We verwachten dit jaar ruim 500.000 mensen in onze parken.'

De groei die EuroParcs sinds de overname van Droomparken doormaakt, is opmerkelijk. Toen beheerde het bedrijf 34 vakantieparken in België, Nederland en op het eiland Bonaire (Caraïben). Intussen gaat het om 60 parken met zowat 12.500 woningen en is ook Oostenrijk aan de portefeuille toegevoegd.