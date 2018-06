Belgisch toerisme piekt weer na aanslagen

Het aantal toeristische overnachtingen in ons land bereikte vorig jaar een nieuw record. De terugval na de aanslagen van maart 2016 is daarmee volledig verteerd.

Meer dan 16 miljoen binnen- en buitenlandse toeristen hebben vorig jaar ruim 38,6 miljoen nachten doorgebracht in België. Dat blijkt uit cijfers van het Belgische statistische bureau Statbel.

Daarmee doet de toeristische sector het iets beter dan in het vorige recordjaar 2015, toen er 38,4 miljoen overnachtingen werden opgetekend. De dip na de aanslagen in 2016 is daarmee definitief achter de rug. Na de aanslagen van 22 maart 2016 op Brussels Airport en in Brussel lieten toeristen ons land maandenlang links liggen. Pas tegen eind 2016 begon het toerisme zich te herstellen.

Het positieve jaareinde zette in 2017 door. Dat leverde zelfs nieuwe recordcijfers op. Het aantal overnachtingen lag uiteindelijk 5 procent hoger dan in 2016, en 1 procent boven het niveau van 2015.

Brussel hinkt nog beetje achter

2% Brussel In Brussel ligt het aantal overnachtingen nog altijd 2 procent lager dan in het jaar voor de aanslagen.

De grootste stijging was er in het Brussels Gewest (+22 procent), maar dat had ook de zwaarste klappen gekregen in 2016. Tegenover 2015 lag het aantal toeristische overnachtingen in het Brussels Gewest wel nog 2 procent lager. In het Vlaams Gewest waren er 3 procent meer overnachtingen dan in 2016, het Waals Gewest deed het 1 procent beter.

Vlaanderen is goed voor ongeveer 63 procent van de toeristische overnachtingen. Die omvatten niet alleen ‘echte’ vakanties, maar ook overnachtingen in het kader van bijvoorbeeld congressen of seminaries.

Nederlanders en Fransen

Ruim de helft van de overnachtingen werd door Belgen geboekt. De Nederlanders waren de grootste groep buitenlandse toeristen, goed voor net geen 5 miljoen overnachtingen. Dan volgden Fransen (2,5 miljoen overnachtingen), Duitsers (2,4 miljoen) en Britten (1,8 miljoen).