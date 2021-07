Belgische CEO van Roompot maakt kwantumsprong met overname vakantieparken Landal

Het Nederlandse Roompot koopt zijn land- en sectorgenoot Landal GreenParks en wordt met 300 vakantieparken de grootste speler in Europa.

In een halve eeuw groeide Roompot uit van één kustcamping van 150 staanplaatsen in Zeeland tot een bedrijf actief in elf landen, met 5.000 medewerkers en bijna 25 miljoen overnachtingen per jaar.

De grootste stap in die expansie deed Roompot - genoemd naar een vaargeul in de monding van de Oosterschelde - deze week met de overname van Landal GreenParks.

De vraag naar vakanties dicht bij huis zit in de lift, en daar plukken vakantieparken de vruchten van.

Roompot groeide uit tot een grootmacht dankzij de steun van investeringsfondsen. KKR is sinds vorig jaar eigenaar en betaalde daar naar verluidt 1 miljard euro voor.

‘We zijn complementair’, zegt Baptiste van Outryve, de communicatiedirecteur van Roompot. ‘Terwijl Roompot vooral een sterke positie heeft in Nederland, en van daaruit naar beneden in Europa, is Landal met zijn expansie vanuit Nederland eerder opgeschoven naar het oosten en noorden. We worden daardoor nu ook actief in landen zoals Hongarije, Denemarken, Zwitserland en Oostenrijk.’

Profiel Roompot Opgericht in 1955 in Zeeland. Omzet: circa 400 miljoen euro (2018). 2.100 werknemers. 200 locaties in vijf landen. 17.000 accomodaties. 13 miljoen overnachtingen. Landal GreenParks Opgericht in 1954 in Nederland. Omzet: 405 miljoen euro (2020) 3.000 werknemers. 100 locaties in negen landen. 15.000 accommodaties en 1.300 campingplaatsen 11,4 miljoen overnachtingen

Zee, bossen, bergen

‘Bovendien kunnen we nu een bredere waaier aan vakantiemogelijkheden aanbieden.’ Roompot zit vooral aan de kust, terwijl Landal ook parken heeft in de volle natuur, in bossen en in bergen, wat ook wintersportliefhebbers aantrekt.

De fusiegroep heeft in ons land al op negen plaatsen een vlag geplant, en verspreid over Europa zal het 300 vakantieparken in portefeuille hebben. Daarmee springt het bedrijf naar de eerste plaats in zijn toeristische niche en steekt het de Franse groep Pierre & Vacances - bij ons vooral gekend van Center Parcs - voorbij.

Luxevilla's en tenten bij de boer

De parken zijn goed voor bijna 25 miljoen euro overnachtingen per jaar en meer dan 30.000 vakantieaccomodaties. Dat zijn niet allemaal de klassieke bugalows. Denk ook aan luxevilla’s en strandpaviljoenen en glampingaccomaties.

Roompot pakt ook uit met campingplaatsen met ingerichte tenten bij landbouwers, onder meer in Poperinge en Brugge. En sinds kort is er ook het concept Cuber. In de Hoge Veluwe komt er een soort ‘park’ met tiny houses, gericht op millennials, waar alles geregeld wordt met een app, zonder receptie of restaurant. ‘We proberen nieuwe doelgroepen aan te spreken en mensen zijn op zoek naar nieuwe vakantiebelevingen’, luidt het.

Vakantieparken als Landal en Roompot surfen mee op de stijgende vraag naar vakanties dicht bij huis. ‘Bij Roompot flirten we in de zomer al lang met een bezettingsgraad van 100 procent. We zien ook dat mensen veel vroeger boeken dan vroeger, en ook voor langere periodes. Dat is geen effect van de pandemie, maar het is een trend die al daarvoor ingezet is en nu misschien zal versnellen. Ook voor 2021 zien we de boekingen heel snel binnenkomen.’

Groei met investeringsfondsen

Hoeveel Roompot - met hoofdkwartier in Goes - voor Landal Greenparcs betaalt, wordt niet vrijgegeven. Maar met de Amerikaanse investeringsgroep KKR als eigenaar heeft het bedrijf alleszins de nodige vuurkracht om grote deals te doen. KKR kocht Roompot vorig jaar over van zijn Franse sectorgenoot PAI. Er gingen toen geruchten de ronde dat Roompot daarbij op 1 miljard euro werd gewaardeerd.

De internationale groei die Roompot het voorbije decennium heeft gekend, is voor een groot deel te danken aan de steun van investeringsfondsen en het plan van Jurgen van Cutsem, de Belg die carrière maakte bij Thomas Cook en sinds 2014 aan het hoofd staat van Roompot.

Het bedrijf investeerde fors in digitalisering en veel parken kregen een upgrade. ‘Er is vraag naar meer comfort. Dan moet je volgen en investeren’, klinkt het. Alleen al in Zeeland, waar het 24 parken telt, investeerde Roompot de voorbije vijf jaren ongeveer een half miljard euro.

Buiten Nederland opende Roompot nieuwe parken. Het kocht her en der campings en parken op en bouwde die om naar het eigen concept, en het sloot samenwerkingen met ondernemers die hun eigen park operationeel blijven uitbaten, maar waar Roompot de verhuur op zich neemt.