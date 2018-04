Belgische familie Cigrang koopt Spaans eiland

De Belgische familie Cigrang, eigenaar van de scheepvaartgroep CLdN/Cobelfret, heeft het Spaanse eiland Espalmador gekocht.

Het paradijselijke eiland is 3 kilometer lang en 800 meter breed - goed voor 137 hectare - en ligt tussen Ibiza en Formentera in de Spaanse Balearen. Het telt twee huizen, een kapel en een vuurtoren en is bij laag water te voet bereikbaar vanaf Formentera.

Het eiland is populair als jachthaven en vermaard voor zijn modderbaden. Jaarlijks trekt het duizenden bezoekers. Het is ook bekend bij chique toeristen die de nabijgelegen nacht- en beachclubs van Ibiza frequenteren. Onder meer de Britse prins William, Kate Middleton en Paris Hilton verbleven er ooit.

18 miljoen euro Prijs De familie Cigrang betaalde 18 miljoen euro voor Espalmador.

Het eiland was tot vorige maand in handen van de Catalaanse architect Norman Cinnamond en zijn zus Rosy en stond al drie jaar te koop. Hun grootvader kocht het in 1932 voor 42.500 peseta, omgerekend 255 euro, een peulschil. In 2005 werd het te koop gezet voor 24 miljoen euro. De familie Cinnamond klopte aan bij de lokale overheden van Formentera maar die vonden de vraagprijs blijkbaar te hoog. Midden maart werd naar private kopers gezocht en met succes.

De familie Cigrang kocht het eiland nu voor 18 miljoen euro. Aangezien het eiland geboekstaafd staat als beschermd natuurgebied van Las Salinas, mag de familie Cigrang niets veranderen aan het eiland. Volgens de verkoper zijn de nieuwe eigenaars zich ten volle bewust van de reglementering ter zake.

Discrete reder

De discrete Antwerpse redersfamilie Cigrang is bekend van de scheepvaartgroep Cobelfret/CLdN, een van de grootste scheepvaartgroepen van het land. De familie is uiterst gesteld op haar privacy en mijdt alle contact met de pers.

De groep baat autoterminals uit in Zeebrugge en in het VK en is met grote roro-schepen actief in het transport van opleggers en auto's tussen Zeebrugge en het VK en Scandinavië. Het baat ook een vloot uit van grote bulkschepen voor het transport van ertsen (ijzererts, kolen en bauxiet).

Enkele jaren terug verhuisde de familie haar hoofdzetel van Antwerpen naar Luxemburg en werd de groep opgesplitst in verschillende entiteiten. Geconsolideerde cijfers zijn er niet, maar de globale omzet wordt geraamd op 1,3 miljard euro. Het vermogen van de vier broers Cigrang - van wie CEO Christian Cigrang de bekendste is - die aan het hoofd staan van CLdN, wordt geraamd op 1 miljard euro.

Euronav en mode

Recentelijk bouwde de familie Cigrang, via haar haar Luxemburgse holding Châteauban, een belang op in de Belgische olietankerrederij Euronav van iets meer dan 10 procent. Ze is nu de grootste aandeelhouder, na Marc en Virginie Saverys die Euronav ooit van CMB afsplitsten. Wat haar plannen met dat belang zijn, is onduidelijk.

De familie Cigrang is ook een van de belangrijkste aandeelhouders van Bank Degroof Petercam. Topman Christian Cigrang is bekend om zijn zijstapjes in de modesector, een activiteit die hij onderbracht in de vennootschap CLCC. Sommigen noemen de weinig rendabele mode-investeringen van Cigrang een uit de hand gelopen hobby.

Cigrang investeerde onder meer in het Belgische modelabel A.F. Vandevorst en is al twintig jaar mecenas van de Antwerpse ontwerper Raf Simons. Cigrang investeerde ook in de vennootschap BEN van modeontwerper Christian Wijnants.