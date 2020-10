Belgische manager verlaat reisgroep TUI in crisis

Een van de hoogst geplaatste Vlaamse managers in de reisindustrie gooit de handdoek in de ring. Birgit Conix (55) verlaat eind dit jaar de Duitse toerismereus TUI, meldde het bedrijf woensdag.

‘Ik ben van het een in het ander gerold', vertelde Birgit Conix, de financieel directeur van TUI, vorig jaar in De Tijd. 'Bij elke op­portuniteit dacht ik: ‘Zou ik het kunnen?’ Ik probeerde gewoon. Als het lukt, is dat natuurlijk heel leuk.’

De Vlaamse, die topfuncties vervulde bij de bierbrouwer Heineken, het farmabedrijf Johnson & Johnson, het uitgeversbedrijf Reed-Elsevier en de autotoeleverancier Tenneco, deed nooit aan een bewuste carrièreplanning.

Zopas koos ze wel heel duidelijk voor een ommezwaai. Conix, een van de hoogst geplaatste Vlamingen in de reisindustrie, besliste deze zomer haar contract bij TUI niet te verlengen. Woensdag meldde de Duitse toerismereus het vertrek. De zus van de toparchitecte Christine Conix heeft naar verluidt haar buik vol van de vele crisissen. Een nieuwe uitdaging heeft ze nog niet.

Het nieuws is opmerkelijk omdat Conix amper twee jaar op post is bij TUI. De Duitse groep plukte haar in 2018 weg bij de Belgische kabelaar Telenet. De verhuizing betekende voor de Schotense een absolute promotie. Conix mocht bij TUI de financiën van 70.000 werknemers, 27 miljoen toeristen en 150 vliegtuigen beheren. Vorig jaar puurde de groep een operationeel resultaat van bijna 900 miljoen euro uit een omzet van 19 miljard euro.

Boeing

Maar Conix belandde bij TUI van de ene in de andere crisis. Amper enkele maanden na haar aankomst moest de financieel directeur een winstwaarschuwing uitsturen. De sector van de georga­niseerde reizen leed fel onder de brexit, een hete binnenlandse zomer en een overaanbod aan spotgoedkope vliegtickets.

Enkele maanden later zadelden de crashes van de Boeing 737 MAX TUI met een tweede winstwaarschuwing op. Door twee dodelijke crashes met het toestel staat het vliegtuig tot vandaag op de grond. Dat kostte TUI, een van de grootste Europese afnemers van het toestel, honderden miljoenen euro's.

Dit jaar kreeg Conix de coronapandemie op haar bord. Door de lockdown en reisbeperkingen in de hele wereld zag TUI vliegtuigen, hotels en cruises leeglopen. In het tweede kwartaal van dit jaar draaide de groep amper 72 miljoen euro omzet, 98 procent minder dan een jaar eerder. Van april tot juni incasseerde TUI netto 1,42 miljard euro verlies. TUI, dat in België marktleider is, kondigde in mei aan tot 8.000 banen te schrappen.

Beleggers konden het vertrek van de Belgische niet smaken. TUI ging woensdag 3 procent lager op de beurs.

De Duitse overheid moest twee keer bijspringen. Nadat het toerismeconcern in maart al 1,8 miljard euro staatssteun had gekregen, kwam daar in augustus nog eens 1,2 miljard euro bij. Conix kon in die unieke crisis teren op haar ervaring bij Telenet, waar ze zich ontpopte als een gewiekst beheerder van schuldenbergen en herfinancieringen. TUI loofde de Belgische in het persbericht voor haar 'beslissende bijdrage aan het veiligstellen van de liquiditeit van de groep en het reduceren van vaste kosten in alle delen van het bedrijf.'

Taak volbracht