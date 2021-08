Belgische tak reisorganisator Hillman vraagt faillissement aan

Hillman Travel, de reisonderneming die in 2019 een deeltje van Thomas Cook heeft overgenomen, heeft het faillissement aangevraagd voor haar Belgische winkels. Door de coronacrisis en verzekeringsproblemen is nooit één reis verkocht

De reisorganisator is ontstaan nadat 91 filialen van Thomas Cook Retail België in 2019 hebben moeten sluiten na het faillissement van de Britse multinational. De Spaanse reisorganisatie Wamos nam een 60-tal reiswinkels over, de inboedel van de overige 31 ging naar Hillman Travel. Die laatste zette uiteindelijk enkele filialen in de steigers en koesterde de ambitie om in tientallen winkels reizen te verkopen in België.