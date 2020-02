Belgische toeristen ontdekken Brussel

Het aantal Belgen dat in Brussel op hotel overnacht, is vorig jaar fors gestegen. Dat is te danken aan het succes van nabije citytrips, maar ook aan de groeiende files.

Almaar meer Belgen kiezen voor een nachtje Brussel. Dat blijkt uit de voorlopige overnachtingscijfers die de agentschappen Toerisme Vlaanderen en Visit Brussels publiceerden voor de eerste tien maanden van 2019.

Volgens die cijfers boekten Belgen van januari tot oktober bijna 1,4 miljoen overnachtingen in Brussel. Dat is 13 procent meer dan een jaar eerder. De hoofdstad ontving meer toeristen uit alle populaire herkomstlanden, zoals Frankrijk, Duitsland en Spanje. Maar geen enkel land ging zo sterk vooruit als België, dat 23 procent van de overnachters in Brussel levert.

13% Brussel In de eerste tien maanden van 2019 werden 1,4 miljoen overnachtingen in Brussel geboekt door Belgen, 13 procent meer dan een jaar eerder.

Jeroen Roppe, de woordvoerder van Visit Brussels, wijst op het succes van de meerdaagse evenementen in Brussel. Vorig weekend liep het lichtfestival 'Bright Brussels' in het centrum. 'Veel mensen trekken dan het hele weekend naar Brussel', zegt Roppe. Ook de komst van de Ronde van Frankrijk naar Brussel lokte veel volk.

Rodolphe Van Weyenbergh van de Brussels Hotel Association erkent het succes van korte citytrips. 'In Europa zien we een tendens om dichter bij huis op reis te gaan', zegt hij. 'Mensen verkiezen meer lokale bestemmingen voor een uitstap.' Van Weyenbergh pleit wel voor voorzichtigheid met de cijfers. 'Als we niet weten waar een bezoeker vandaan komt, wordt die bij de Belgen geteld.'

Files

Ook de groeiende congestie kan Belgen ertoe aanzetten in Brussel te overnachten. Het segment zakentoerisme groeit in de hoofdstad sneller dan de vrijetijdsovernachtingen. 'De stijging van Belgische gasten komt mogelijk door mensen die de files willen vermijden', zegt Roppe. 'Werknemers die voor meerdere dagen naar een congres komen of een vergadering hebben, kunnen ook in Brussel blijven slapen.'

Eerder maakte Visit Brussels bekend dat de hoofdstad in 2019 ongeveer 9,4 miljoen overnachtingen noteerde, een groei van 7 procent. De toerismedienst schreef de stijging vooral toe aan de salons en congressen die in het Brussels Gewest worden georganiseerd.

Vlaanderen

Ook Wallonië zag het aantal overnachtingen van Belgische bezoekers stijgen. Het Waals Gewest noteerde in de eerste tien maanden van 2019 4,15 overnachtingen van Belgen, 6 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder.