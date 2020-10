Belgische topvrouw weg bij TUI

Als CFO beheerde Conix de financiën van TUI, de grootste reisorganisatie ter wereld. Vorig jaar telde het bedrijf 70.000 werknemers, 27 miljoen toeristen en had het meer dan 100 vliegtuigen in de lucht.

Ze begon haar carrière bij uitgever Elsevier. Later volgden functies bij de schokdemperfabrikant Tenneco, Janssen Farmaceutica en de bierbrouwer Heineken. ‘Ik ben van het een in het ander gerold. Bij elke op­portuniteit dacht ik: ‘Zou ik het kunnen?’ Ik probeerde gewoon. Als het lukt, is dat natuurlijk heel leuk’, zei ze vorig jaar in een gesprek met De Tijd.