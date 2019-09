Belgische voorzitter verdiende 'maar' 2 miljoen pond bij Thomas Cook

De huidige Zwitserse CEO Peter Fankhauser verdiende sinds zijn aantreden in 2014 8,4 miljoen pond, waarvan meer dan de helft aan bonussen. Zijn voorgangster Harriet Green verdiende bijna 11 miljoen pond. De Brits-Spaanse zakenman Manny Fontenla-Novoa, die Thomas Cook na een mislukte overname in 2007 met een gigantische schuldenberg opzadelde, verliet het bedrijf met meer dan 17 miljoen pond aan verdiensten.

2,2 miljoen pond

De Belgische voorzitter Frank Meysman kwam er in vergelijking met de CEO's bekaaid van af. Meysman, voormalig gemeenteraadslid voor CD&V in Merchtem, verdiende elk jaar 275.000 pond bij Thomas Cook. Vorig boekjaar woonde hij daarvoor 12 vergaderingen bij.

Waardeloos

Het is onduidelijk aan welke prijs Meysman, die volgens The Guardian vorig jaar op het punt stond Thomas Cook te verlaten, de aandelen via opties heeft verworven. Wel duidelijk is dat zijn pakketje door het faillissement van Thomas Cook volledig waardeloos is geworden.