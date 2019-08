Boeing-fiasco neemt hap uit winst TUI

TUI zag zijn winst in het recentste kwartaal (april-juni) met liefst 85 procent terugvallen tot 21,7 miljoen euro. Dat heeft voornamelijk te maken met het aan de grond houden van 15 Boeing 737 MAX-toestellen, wat heeft geleid tot 144 miljoen euro aan bijkomende kosten. De bedrijfswinst ('onderliggende ebita') zakte met 46 procent tot net geen 101 miljoen euro.

'Het is een kritieke situatie, met de 737 MAX nu al bijna vijf maanden aan de grond staat. Dat is een grote belasting voor ons', verklaarde TUI-CEO Friedrich Joussen in een telefoongesprek met analisten. 'Geleasede vliegtuigen zijn zeer, zeer duur en de brandstofkosten liggen aanzienlijk hoger.'