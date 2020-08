Booking-CEO Glenn Fogel haalt hakbijl boven

De coronacrisis hakt er zo diep in bij Booking.com dat de 58-jarige veteraan van de reisindustrie zich dinsdag genoodzaakt zag aan te kondigen dat wereldwijd een kwart van de jobs bij de boekingssite verdwijnen.

Om zijn werknemers zo goed mogelijk voor te bereiden op grote omwentelingen organiseerde Booking Holdings, het Amerikaanse bedrijf achter de populaire hotelreserveringssite Booking.com, de voorbije jaren geregeld cursussen crisismanagement.

Natuurrampen, staatsgrepen, cyberaanvallen... wie voor Booking werkte, moest voor alles klaar zijn. 'Maar al die catastrofes zijn in niets te vergelijken met wat we nu doormaken', zegt Glenn Fogel, de CEO van Booking Holdings.

195 kantoren Booking.com telt wereldwijd 198 kantoren in meer dan 70 landen, waaronder ook in Brussel.

Bij het van oorsprong Nederlandse bedrijf, dat 15 jaar terug in Amerikaanse handen kwam nadat de voormalige zakenbankier Fogel er als enige het enorme groeipotentieel van had ingezien, werken 17.000 mensen, van wie 5.500 op het hoofdkantoor in Amsterdam. In totaal dreigen 4.250 banen te sneuvelen. Booking.com telt 198 kantoren in meer dan 70 landen, waaronder ook in Brussel.

Zelf besmet met corona

Door de zware terugval van het toerisme hadden andere grote reisplatformen zoals Airbnb en Tripadvisor afgelopen lente al aangekondigd dat ze duizenden banen moesten schrappen. Ook Fogel had al laten uitschijnen dat een ontslagronde bij Booking.com onvermijdelijk was. Bij andere dochtermerken van Booking Holdings, zoals Kayak, waren ook al banen verdwenen.

Fogel weet als geen ander hoe corona de reissector door elkaar schudt. Sinds hij drie jaar geleden CEO van Booking Holdings werd, reisde hij wekelijks naar Amsterdam en bezocht hij regelmatig ook de andere vestigingen van de multinational. Tot eind maart bleek dat hij en zijn gezin zelf besmet waren met het coronavirus. Fogel zegt dat hij uiteindelijk maar een milde vorm van Covid-19 had, en dat hij volledig is genezen.

Maar collega's zijn er niet helemaal gerust op dat de workaholic voldoende tijd neemt om te herstellen. 'Ik kreeg meer videocalls en Slack-berichten dan toen hij gezond was', vertelde een medewerker aan The New York Times. 'Die kerel is gewoon blijven doorwerken.' Ook nu nog leggen bestuurders soms nog een vergadering stil om te checken of alles oké is met Fogels gezondheid.

Kritiek op staatssteun

4,5 miljard nettowinst 2019 boekte Booking Holdings een nettowinst van 4,5 miljard dollar.

Een blik op de resultaten van Booking Holdings volstaat om te begrijpen hoe zwaar de crisis weegt. In de eerste drie maanden van dit jaar slonk de omzet van de groep met 20 procent naar 2,3 miljard dollar en leed het bedrijf een verlies van 699 miljoen dollar. In april kelderde het aantal boekingen met 85 procent. Booking publiceert donderdag zijn resultaten voor het tweede kwartaal. Die zullen dankzij de versoepeling van de lockdownmaatregelen allicht een beetje beter zijn. Maar nu een tweede besmettingsgolf zich aandient, zijn de vooruitzichten allesbehalve vrolijk.

Om de crisis te overbruggen vroeg en kreeg Booking in april nog financiële steun van de Nederlandse overheid. Die beslissing stootte op bijzonder veel kritiek. Booking Holdings was de voorbije jaren bijzonder winstgevend - in 2019 boekte de groep nog een nettowinst van 4,5 miljard dollar. Volgens het zakenblad Quote genoot het de voorbije jaren ook 1,8 miljard euro aan belastingvoordelen.

Je kan niet schreeuwen naar een virus, wel naar Booking. Mensen zoeken in deze tijd een zondebok. Glenn Fogel CEO Booking Holdings