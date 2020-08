Booking.com schrapt kwart personeelsbestand

Booking.com wordt wereldwijd zwaar getroffen door de terugval in het toerisme.

De reissite Booking.com ontslaat wereldwijd 6.600 personeelsleden. Het Amerikaanse bedrijf is zwaar getroffen door de terugval in reizen.

'Helaas moeten we door de coronacrisis net als veel andere reisorganisaties de hele moeilijke stap zetten om ons wereldwijd personeelsbestand in te krimpen', zegt een woordvoerder van het bedrijf in het Financieele Dagblad.

In april daalde het aantal boekingen bij de reissite met 85 procent. De maanden erna was er een lichte verbetering, maar het Amerikaanse bedrijf met wereldwijd 26.000 werknemers bleef hard getroffen.

Amsterdam

'Het wordt een weg vol hindernissen. Zo zien we nu het virus weer de kop opsteekt dat overheden en steden weer beperkende maatregelen instellen', aldus de woordvoerder.

In Amsterdan is Booking.com met 5.500 werknemers uitgegroeid tot de grootste werkgever van de stad. De impact op het personeelsbestand daar is nog niet duidelijk.

Toerisme

De toerismesector wordt wereldwijd zwaar getroffen door de coronacrisis. Eerder maakte ook al Airbnb bekend dat het een kwart van zijn personeel de laan uitstuurt.