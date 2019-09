Brugge broedt op taks voor cruisetoeristen

Omdat soms duizenden cruisetoeristen vanuit Zeebrugge het stadscentrum overrompelen, neemt Brugge maatregelen. Het stadsbestuur denkt aan een taks per cruisepassagier en een beperking tot twee cruiseschepen per dag.

Het cruisetoerisme via Zeebrugge nam de voorbije jaren een steile vlucht. Het aantal aanmeringen steeg van 66 in 2010 tot naar verwachting 151 cruiseschepen dit jaar. Het gaat bijna uitsluitend om transitcruises, die rond 7 uur aanmeren en om 18 uur weer vertrekken.

De toeristen worden massaal per bus naar het Brugse stadscentrum gebracht. Aangezien een cruiseschip doorgaans 2.000 tot 3.000 passagiers telt en er op piekdagen drie tegelijk aanmeren, leidt dat tot soms tot een overrompeling van de Brugse binnenstad.

De stad Brugge start overleg op met de cruiserederijen en het havenbestuur van Zeebrugge om dat in goede banen te leiden. 'Brugge is geen vijand van het cruisetoerisme', benadrukt toerismeschepen Philip Pierins (sp.a). 'Meestal is er ook geen probleem. Alleen is er op sommige piekmomenten overlast.'

De Visienota Toerisme die Pierins begin vorige week voorstelde, verwijst twee keer naar de cruises. 'Met de betrokken actoren worden afspraken gemaakt om het bezoek van cruisetoeristen in tijd en ruimte te spreiden', staat te lezen.

Brugge wil minder cruisetoeristen tijdens drukke weekends en meer in het eerste kwartaal van jaar, een relatief rustige toeristische periode. Het stadsbestuur wil het aantal aanmeringen van cruiseschepen beperken tot maximaal twee per dag.

Wat ook in de nota staat: 'Er wordt bekeken om de belastende vormen van toerisme financieel te laten bijdragen voor het gebruik van de stad.' Pierins bevestigt dat Brugge een taks per cruisepassagier overweegt. 'De taksen zijn nog niet vastgelegd. We gaan daarover overleggen met de betrokken partijen.'

Amsterdam en Dubrovnik

De cruise-industrie hoopt te vermijden dat Brugge het voorbeeld van Amsterdam volgt. Daar voerde het stadsbestuur sinds dit jaar een 'dagtoeristenbelasting' van 8 euro per dag in voor elke cruisepassagier die in Amsterdam aanmeert. Alleen de transittoeristen worden geviseerd. Cruisetoeristen die vanuit Amsterdam vertrekken of er hun reis beëindigen, worden niet belast.

De Amsterdamse cruisetaks leidde tot massale annulaties van de rederijen, die in sommige gevallen de taksen niet meer aan hun klanten kunnen doorrekenen en de kosten op zich zouden moeten nemen.

'Het heeft ertoe geleid dat voor 2019 en 2020 de rederijen zo’n 125 aanmeringen hebben geannuleerd en hebben afgeleid naar IJmuiden en Rotterdam. Gevolg: cruisetoeristen worden nu met bussen naar Amsterdam aangevoerd vanuit die andere havens. Dat leidt tot inkomstenverlies voor de haven en bijkomende druk op de mobiliteit, maar er zijn wel evenveel toeristen', zegt Piet Vandenkerkhove, cruisespecialist bij het Zeebrugse havenbestuur.

Toerismeschepen Pierins zegt dat niet Amsterdam, maar wel Dubrovnik als voorbeeld geldt. De Kroatische stad, die in het hoogseizoen net als Brugge en Venetië kreunt onder de massale toestroom van dagjestoeristen, voert vanaf 2021 een cruisetaks van 1 euro in. 'Dubrovnik heeft in juli met de cruisesector een Memorandum of Understanding gesloten. Zo'n gemeenschappelijke aanpak moet ook onze betrachting zijn', zegt de schepen.

Evenwichtsoefening

De Brugse burgemeester Dirk De fauw (CD&V) is ook de voorzitter van het Havenbestuur van Zeebrugge. Hij staat voor een delicate evenwichtsoefening. Het stadscentrum wil af van de uitwassen van het massatoerisme, maar Zeebrugge koestert de ambitie een van de belangrijkste cruisehavens van Europa te worden en opende vorig jaar een nieuw cruisegebouw om die doelstelling kracht bij te zetten.

Schermvullende weergave Het cruisegebouw van Zeebrugge, de ontvangstplaats voor cruisetoeristen ©Stefaan Temmerman

Omdat de aanmeringen lang op voorhand aangevraagd moeten worden, is er al zicht op de Zeebrugse cruisecijfers voor 2020. Die laten een scherpe terugval zien, tot 119 aanmeringen.

'AIDA Cruises heeft Zeebrugge vier jaar lang nagenoeg wekelijks in het aanbod voor de Duitse passagiers opgenomen, waardoor die formule het einde van haar levensduur heeft bereikt. De Britse rederij P&O Cruises, onze tweede grootste klant, loopt ook minder de haven aan. Wellicht speelt de brexit daar een rol en aarzelen de Britten met luxeaankopen zoals een cruisereis. Een andere reden voor de terugval is het gebrek aan cruiseschepen', zegt Vandenkerkhove.