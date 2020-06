Camera's aan de kust kunnen meer dan mensen tellen

De 250 nieuwe camera’s aan de kust zijn in eerste instantie alleen bedoeld om anoniem mensen te tellen. Toch zijn ze, met een laagje extra software, tot meer in staat.

De plannen van de kustgemeenten om deze zomer de drukte te meten met een netwerk van slimme camera’s lokte woensdag een verontruste reactie uit van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), de opvolger van de vroegere Privacycommissie.

De datawaakhond, die het nieuws uit De Tijd moest vernemen, vroeg zich in een persbericht af of de gevolgen voor de privacy wel grondig onderzocht zijn en of er geen minder ingrijpende manieren zijn om bezoekers te tellen. 'Het is onze plicht om dit initiatief nader te bekijken', zegt GBA-voorzitter David Stevens.

De camera's werden via een gezamenlijke aanbesteding besteld door Westtoer, het toeristische bedrijf van de provincie West-Vlaanderen. De kustgemeenten moeten zelf beslissen of ze bij het project aansluiten, maar de meeste zouden kandidaat zijn. Het contract werd gegund aan het Brugse bedrijf Citymesh.

Sensoren

Zowel Citymesh als Westtoer gebruikt in zijn communicatie liever het privacyvriendelijke woord 'sensoren' dan 'camera's'. Het hangt er maar vanaf hoe je het bekijkt. Het systeem maakt wel degelijk gebruik van camera's, maar de videobeelden worden niet bekeken of opgeslagen. Wel wordt AI-software gebruikt die virtuele lijnen over de camerabeelden trekt, en die kan tellen hoeveel mensen over die lijnen lopen. Alleen die teldata worden bewaard, zegt Westtoer.

Dat de camera's initieel alleen gebruikt worden om anoniem mensen te tellen, neemt niet weg dat ze met aangepaste software tot meer in staat zijn. 'De focus ligt op druktemetingen, maar je kunt de AI trainen om ook andere dingen te herkennen', zegt Mitch De Geest, de CEO van Citymesh.

De lenzen in die camera's zijn technisch niet geschikt voor gezichtsherkenning. Mitch De Geest CEO Citymesh

'We hebben bijvoorbeeld al het idee om te meten of mensen voldoende sociale afstand kunnen bewaren. Andere toepassingen zijn het herkennen van parkeerovertredingen, het detecteren van sluikstorten en het tellen van fietsen of auto's.' Citymesh is in gesprek met andere bedrijven over extra analyselagen in de software.

Dat roept de vraag op of ook gezichtsherkenning tot de mogelijkheden behoort. Volgens De Geest is dat niet het geval. 'De lenzen in die camera's zijn daar technisch niet voor geschikt. Om dat mogelijk te maken wordt het systeem erg duur.' De kostprijs van het camerasysteem werd niet bekendgemaakt, maar ligt volgens De Geest veel lager dan andere oplossingen, zoals het inzetten van jobstudenten.

Zeedijk

Een eerste reeks camera's - het contract spreekt van minstens 100 - moet tegen 27 juni operationeel zijn. Ze worden op 4 à 5 meter hoogte gehangen op de zeedijk en in drukke winkelstraten. Citymesh test het systeem al op kleinere schaal in Roeselare. Andere steden, zoals Kortrijk en Antwerpen, hebben gelijkaardige projecten.

Met het systeem krijgen de gemeenten een beter beeld van de drukte in bepaalde zones en kunnen ze historische datareeksen bouwen die een beter inzicht geven in druktepatronen. De data worden samengevoegd met de gegevens van wegentellingen en gsm-netwerken om een real-time druktekaart op te stellen.