Camping Eureka hoopt op opening in krokusvakantie

De uitbaters van campings en vakantieparken vechten hun verplichte sluiting aan bij de Raad van State. Ze willen in de krokusvakantie opnieuw de deuren openen, omdat hotels en B&B's dat al maanden mogen.

‘We zagen al de helft van de herfstvakantie en de kerstvakantie aan onze neus voorbijgaan. En nu iedereen op zoek is naar een vakantiehuisje voor de krokusvakantie, staan we opnieuw aan de zijlijn.' Charlotte Deseins baat in Koksijde de campings Eureka en Bloemenduin uit. Maar de 15 huurchalets op beide domeinen staan al bijna drie maanden leeg.

Eind oktober besliste het Overlegcomité dat alle logiesvormen in België mogen openblijven. Alleen vakantieparken en campings werden verplicht op 3 november de deuren te sluiten. Daardoor moesten de uitbaters hun klanten in het midden van de herfstvakantie naar huis sturen.

De sector van vakantieparken voelt zich onfair behandeld omdat hotels, B&B's en individuele vakantiewoningen wel open bleven. 'Er is toch weinig verschil tussen ons en een hotel of een vakantieappartement', zegt Deseins. 'Wij kunnen met onze stacaravans aan alle coronaverplichtingen voldoen. Het gemeenschappelijke sanitair is sowieso niet open.' Dat vindt ook Parcifal Coeman, die in zijn Holiday Village Knokke 19 bungalows verhuurt. ‘In een paar Airbnb’s waren er lockdownfeestjes. Maar de uitbater van een vakantiepark ziet iedereen binnen- en buitenlopen. Bij ons is veel meer controle.’

Ongelijk

Recread, de grootste federatie van campings en vakantieparken in België, trekt daarom naar de Raad van State tegen de verplichte sluiting. Recread eist dezelfde openingsvoorwaarden voor vakantieparken die alleenstaande bungalows, stacaravans of chalets verhuren, meldde de federatie dinsdag. ‘Door de aanhoudende schending van het gelijkheidsbeginsel dreigen almaar meer bedrijven over de kop te gaan', waarschuwt woordvoerder Dirk Metsu.

Wij vragen geen versoepeling van de maatregelen. Wij willen gewoon een gelijk speelveld. Charlotte Deseins Uitbaatster campings Eureka en Bloementuin

Het grootste slachtoffer van de verplichte sluiting zijn de kleinere toeristische vakantieparken aan de kust of rond de kunststeden, die het hele jaar open zijn. Grote spelers als Center Parcs en Roompot sloten zich niet aan bij de klacht van Recread. Al deelt het Nederlandse Roompot, dat in Bredene een park met 63 luxevilla's uitbaat, wel dezelfde ergernis. ‘Ons park is eigenlijk meer een villawijk, zonder zwembad of horeca', zegt woordvoerder Baptiste van Outryve. 'Op Airbnb, Booking.com en Belvilla worden in de buurt wel 300 woningen en appartementen verhuurd, maar wij mogen niet openen omdat we als vakantiepark geregistreerd zijn. Dat is bizar.'

Vaste kosten

Voor de campings en vakantieparken, vaak in familiale handen, nijpt de tijd voor een oplossing. ‘Wij hebben nog reserves voor twee maanden’, zegt Coeman. ‘Gelukkig hebben we de voorbije jaren goed geboerd.'

De vakantieparken hoopten dat het Overlegcomité vorige week hun heropening zou bevestigen. Maar die beslissing werd verschoven naar volgende week vrijdag (5 februari). 'Er wordt nooit over vakantieparken gesproken', zucht Deseins. 'Dat doet vermoeden dat wij niet gekend zijn in Brussel. Wij vragen geen versoepeling van de maatregelen. Wij willen gewoon een gelijk speelveld.’