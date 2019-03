Casino Middelkerke: Willemen beraadt zich over juridische stappen

De bouwgroep noemt de beslissing van Middelkerke om de overeenkomst over de bouw van een nieuw casino stop te zetten een 'aanfluiting van de rechtszekerheid'.

Woensdag raakte bekend dat de badstad Middelkerke besloot dat het nieuwe casino in de stad er niet komt. Ze verwijst daarvoor naar de vertraging in het dossier en heeft het over 'gebreken' in de uitvoering van de projectovereenkomst met de bouwgroep Willemen en in de gunning van het project.

De vennootschap Testerep en haar moeder Willemen Groep zeggen in een reactie 'met verbazing kennis te hebben genomen van de beslissing tot eenzijdige stopzetting van de overeenkomst 'Project Casino Middelkerke'.' De beslissing is volgens Willemen 'een aanfluiting van de rechtszekerheid'.

Vergunning

'Sinds 2015, na de uitschrijving door de gemeente Middelkerke van het nieuwe commerciële project op de zeedijk, heeft Testerep alle procedures correct gevolgd. In 2017 werd de groep verkozen als winnaar om het project uit te voeren. Daarna werden alle nodige vergunningen bekomen om het project te kunnen bouwen, met enkel positieve adviezen van de verschillende instanties in Vlaanderen', aldus het persbericht van de bouwgroep. In december volgde de definitieve omgevingsvergunning.

Testerep zegt alles in het werk te hebben gesteld om van het project een succes te maken en dat haar 'geen enkel gebrek kan worden verweten in de uitvoering van de projectovereenkomst en dat er aldus geen grond bestaat voor de gemeente Middelkerke om tot eenzijdige stopzetting over te gaan'. Testerep en Willemen beraden zich dan ook over de juridische stappen die ze zullen ondernemen.

'Onbegrijpelijk'

Ze distantiëren zich ook van de insinuaties over onregelmatigheden bij de gunning en noemen het 'onbegrijpelijk dat in deze kustgemeente op dergelijke manier wordt omgegaan met rechtszekerheid die essentieel is voor ondernemers in dit land om welvaart te kunnen creëren voor iedereen'.