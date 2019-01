Center Parcs investeert 60 miljoen in België

De Belgische Center Parcs-vakantieparken Erperheid en De Vossemeren worden gerenoveerd.

De Franse beursgenoteerde vakantieparkenuitbater Pierre et Vacances gaat twee Belgische Center Parcs-vestigingen renoveren. In Erperheide in het Limburgse Peer investeert hij 29 miljoen euro. De Vossemeren in Lommel worden voor 32 miljoen euro opgewaardeerd.

35 miljoen In 2017 investeerde Pierre et Vacances 35 miljoen euro in de verbouwing van Sunparks in Vielsalm tot Center Parcs.

Het geld komt van Blackstone, het investeringsfonds dat eigenaar is van het vastgoed. In ruil verlengt Center Parcs zijn leaseovereenkomst.

Het vernieuwingsplan is een onderdeel van een investeringsprogramma dat Pierre et Vacances eerder aankondigde. Vorig jaar zei de Franse groep dat ze 450 miljoen euro zou investeren in haar parken. Pierre et Vacances is actief in België, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Zwitserland, Italië en Spanje.

Sunparks

In België is het bedrijf naast Center Parcs ook actief met Sunparks. Dat heeft drie parken: in Mol, Oostduinkerke en De Haan. Dat laatste wordt momenteel omgebouwd tot Center Parcs.

117,4 miljoen Omzet In 2017 boekte Pierre et Vacances 117,4 miljoen euro omzet in België.

Het is niet de eerste keer dat een Sunparks-park verbouwd wordt tot Center Parcs. In 2017 deed in Vielsalm het oude Sunparks zijn deuren opnieuw open als Center Parcs. Dat ging gepaard met een investering van 35 miljoen euro.