Center Parcs-moeder schrapt 220 banen

Moedergroep Pierre et Vacances gaat ingrijpend herstructureren om opnieuw winstgevend te worden. België blijft buiten schot.

Pierre et Vacances geeft zichzelf twee jaar tijd om opnieuw zwarte cijfers te schrijven. De marktleider in vakantieverblijven is sinds 2011 verlieslatend. In een nieuw strategisch plan mikt het op een terugkeer naar winstgevendheid vanaf 2021.

Het plan voorziet in 50 miljoen euro aan besparingen tegen 2024. Daarbij wordt ook gesnoeid in het personeelsbestand. Er worden 220 van de 12.850 banen geschrapt. Het banenverlies treft vooral de hoofdzetel in Parijs. In mindere mate worden jobs geschrapt in Nederland, het land van oorsprong van Center Parcs.

350 miljoen besparingen Het herstructureringsplan van Pierre et Vacances moet in drie jaar 350 miljoen euro opleveren.

'Dit plan zou binnen drie jaar 350 miljoen euro moeten genereren. Het is niet alleen een bezuinigingsplan. We hebben dit nodig om de groep een nieuwe impuls te geven en op een duurzame manier weer op de rails te zetten', onderstreept CEO Yann Caillère.

Holding

Ook de organisatie wordt hertekend. Pierre et Vancances zal een holdingstructuur krijgen met zeven autonome bedrijfsonderdelen (Center Parcs, Pierre et Vacances, Pierre et Vacances Spanje, maeva.com, Adagio, Senioriales en ten slotte een bedrijfstak actief in vermogensbeheer).

De bedrijfstak Pierre et Vacances wil zich meer terugplooien op de uitbating van vakantielogementen in skigebieden en spreekt daarbij van een 'terugkeer naar zijn oorspronkelijke DNA'.

Millennials

Voor de Center Parcs-vestigingen in Noord-Europa wil de groep zich meer richten op millennials. Onder meer in Duitsland zijn vier nieuwe vestigingen gepland tegen 2025. Daarnaast zal een nieuw productaanbod gelanceerd worden in de vorm van 'hybride residentiehotels', vakantieparken met hoteldiensten. De eerste vestiging zal naar verwachting in 2022 in Avoriaz worden geopend.

Pierre et Vacances, dat sinds 1967 actief is, heeft ook een studie besteld om van naam te veranderen. Die nieuwe naam zou nog in 2020 voorgesteld worden.