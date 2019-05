Citigroup: 'Thomas Cook is niets waard'

De zakenbank zegt dat de reisorganisatie- en luchtvaartactiviteiten van Thomas Cook op zichzelf 738 miljoen pond (844 miljoen euro) waard zijn, maar dat de schuldenberg zo hoog is dat hij die waarde voor de aandeelhouder wegvaagt.

Winstwaarschuwing

Donderdag stuurde het met schulden overladen bedrijf nog een winstwaarschuwing uit, de derde in minder dan een jaar . De waarschuwing kwam er omdat het zwakke consumentenvertrouwen - door onder andere de onzekerheden over de brexit - de vraag naar reizen drukt.

Daardoor is een groot aantal reispakketten van de reisorganisatie niet verkocht. Die reizen moeten dus met korting de deur uit, zodat de marges verder onder druk komen te staan. Met de reizen in de ramsj verwacht CEO Peter Fankhauser dat de bedrijfswinst voor het tweede halfjaar lager zal zijn dan in dezelfde periode vorig jaar.