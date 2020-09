'Code rood voor Spanje is een ramp die we niet zagen aankomen'

Spanje kleurt vanaf vrijdag volledig rood. Alleen het eiland Tenerife ontsnapt. Dat is slecht nieuws voor de 25.000 Belgen die er verblijven, de tienduizenden toeristen die erheen willen en de 60.000 Belgen met een tweede verblijf.

Spanje gaat op slot voor Belgen. Code rood betekent dat alle toeristische en andere niet-essentiële verplaatsingen naar Spanje verboden zijn, blijkt uit het jongste reisadvies van Buitenlandse Zaken. Het verbod gaat vrijdag om 16 uur in. Meerdere Spaanse autonome regio's en provincies waren al rood ingekleurd, maar dat wordt fors uitgebreid. Wie van waar ook uit Spanje terugkeert, met uitzondering van Tenerife, moet dus onmiddellijk in quarantaine gaan en moet zich laten testen op Covid-19.

Favoriet

Weinig codes rood hebben zulke consequenties voor de Belgen. Spanje is een van de favoriete vakantiebestemmingen. Voor corona moest het land alleen Frankrijk laten voorgaan als toeristische bestemming. Door de coronacrisis, die in Spanje in het voorjaar al bijzonder zwaar toesloeg, was de belangstelling bij de Belgen al kleiner. Toch treft het nog altijd vele tienduizenden Belgen.

Lege vliegtuigen

De touroperators stoppen de facto met het organiseren van nieuwe reizen naar Spanje. Ze willen geen aansprakelijkheid als iemand ernstig ziek wordt. De komende dagen sturen ze vliegtuigen om vakantiegangers al dan niet vervroegd terug te brengen. Dat kost hen nog eens handenvol geld.

'We hebben 1.985 klanten met een pakketreis en 4.650 mensen met een vliegtuigticket in Spanje', zegt Piet Demeyere, woordvoerder van de reisorganisatie TUI Belgium. Tot 9 september laat TUI Belgium vliegtuigen leeg vertrekken om mensen terug te laten keren. Daarna is het wachten tot na 22 september. Alleen naar Malaga en Alicante wil TUI nog enkele vluchten organiseren voor mensen die een essentiële verplaatsing moeten maken. 'Uw gras van uw tweede verblijf afrijden is geen essentiële verplaatsing', zegt Demeyere. Wie nog moet vertrekken kan annuleren of herboeken.

Tweede verblijven

Code rood komt ook hard aan op de markt van de tweede verblijven. 'Code rood voor heel Spanje is een ramp die we niet hadden zien aankomen. Het is veiliger aan de costa's dan in Madrid. Om die reden blijven Madrilenen met een tweede verblijf aan zee daar', zegt Marleen De Vijt van Azull, de marktleider voor Spaans vastgoed voor Belgen en Nederlanders.

Nederlanders mogen al twee weken niet meer naar Spanje. 'Tot in de Tweede Kamer wordt in Nederland gedebatteerd of de maatregel voor Spanje niet fijnmaziger mag zijn. Dat debat leek de goede kant uit te gaan. Daarom zijn we nu zo verrast', zegt De Vijt.