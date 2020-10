Corona duwt Neckermann kopje-onder

De reisbureauketen Neckermann vraagt bescherming tegen haar schuldeisers en sluit haar winkels tot eind december. Met regionale overheidssteun hoopt het bedrijf de coronacrisis te overleven.

De toekomst van Neckermann hangt aan een zijden draadje. De bekende reisketen vroeg dinsdag bescherming tegen haar schuldeisers aan. Neckermann koopt zo drie maanden tijd om financiële steun te vinden en de schulden te heronderhandelen met zijn schuldeisers.

Net als de hele toeristische sector lijdt ook Neckermann zwaar onder de coronacrisis. 'Onze verkoop is sinds de tweede coronagolf herleid tot nul. Toch doet de Belgische overheid niets om de toeristische sector structureel te helpen overleven', klaagt topman Laurent Allardin.

Staatssteun

Toen Neckermann in juni een lening van meer dan 2 miljoen euro losweekte bij de bank BNP Paribas kreeg de reisorganisatie nochtans een waarborg van de Vlaamse publieke investeringsmaatschappij PMV en haar Waalse tegenhanger SRIW.

Nu de coronapandemie aan kracht wint, volstaat dat extra geld niet. Eind september raakte bekend dat Neckermann 5 miljoen euro kapitaal of waarborgen vraagt aan de federale of de regionale overheden. Bij de federale investeringsmaatschappij FPIM kreeg Neckermann naar eigen zeggen nul op het rekest.

Neckermann rekent wel op de steun van de publieke investeringsmaatschappijen in Vlaanderen (PMV), Wallonië (Sogepa) en Brussel. 'We hebben geen nee gekregen, maar het neemt meer tijd in beslag', stelt Allardin.

Ook blijkt dat de Spaanse eigenaar Wamos Group, die Neckermann vorig jaar uit het faillissement van Thomas Cook redde, bereid is extra geld in de Belgische activiteiten te stoppen. Wamos wil 4 miljoen euro cash op tafel leggen, als Neckermann in België financiële steun krijgt. Vorige maand klonk het nog dat Neckermann niet op Spaans geld moet rekenen omdat de eigenaar zelf in slechte papieren zit.

'Niet failliet'

Allardin beklemtoont dat Neckermann niet failliet is. 'We hebben een rustmoment nodig, waarbij we alle opties kunnen overwegen, steun zoeken, en daarna verdergaan. Het is belangrijk om onze schuld naar beneden te krijgen.'

Het heeft geen zin om winkels open te houden, want momenteel is er gewoon geen business. Laurent Allardin Topman Neckermann