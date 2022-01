Corona nekt Duitse bouwer van cruiseschepen

De voorzitter van de regionale afdeling van de metaalvakbond IG Metall spreekt van een zwarte dag voor de scheepsbouw in Duitsland. Door het faillissement van de Duitse scheepswerf MV Werften staan de jobs van de zowat 2.900 medewerkers op de helling. MV Werften heeft werven in de Noord-Duitse havensteden Wismar, Rostock en Stralsund.

De voorbije week probeerden de Duitse regering, de overheid van de deelstaat Mecklenburg-Vorpommeren en de Maleisische eigenaar Genting, die MV Werften in 2016 verwierf, nog een reddingsplan uit te dokteren voor de noodlijdende scheepsbouwer. Maar er werd geen akkoord gevonden over de verdeling van de financiële inspanningen.

Om de scheepsbouwer drijvende te houden zou zowat 600 miljoen euro extra nodig zijn. De Duitse regering kwam vorig jaar al met 300 miljoen euro over de brug en was bereid nog een inspanning te doen, met geld uit het Economisch Herstelfonds. Maar ze wilde dat ook eigenaar Genting een grote inspanning deed. En daar wrong het schoentje.

Genting is een conglomeraat uit Maleisië. Een van zijn divisies, met hoofdzetel en beursnotering in Hongkong, is actief in de casino- en cruisebusiness. De coronacrisis heeft de cruisesector echter midscheeps getroffen en de Genting-groep in financiële problemen gebracht.