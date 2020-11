Coronacrisis duwt Pairi Daiza diep in het rood

Pairi Daiza stevent door de coronacrisis af op een verlies van 20 à 30 miljoen euro in 2020-2021. Het dierenpark keert daarom over het goede boekjaar 2019-2020 geen dividend uit.

Het Henegouwse park moest in het voorjaar wekenlang de deuren sluiten door de pandemie. Het ging twee maanden later dan normaal open en miste daardoor de inkomsten van de Paasvakantie en van het verlengd weekend van 1 mei.

De heropening van het hotel The Paddling Bear en de plechtige opening van nieuwe kamers en lodges moesten uitgesteld worden. In de zomer draaiden de restaurants van het park op een laag pitje. Ook na de zomer was de activiteit in Brugelette beperkt. In totaal ging er voor 2,5 maanden omzet verloren, staat te lezen in de jaarrekening van het park.

Om geld in kas te houden keert het park geen dividend uit. Vorig jaar stroomde nog 4,6 miljoen euro naar oprichter Eric Domb en Marc Coucke.

Pairi Daiza - gewoonlijk open van begin april tot midden november - verwacht dat het dit jaar 50 procent minder bezoekers over de vloer krijgt. Ondanks goede resultaten tijdens de zomer - de hotels van het direnpark waren volledig bezet - zal het boekjaar afgesloten worden met een verlies van 20 à 30 miljoen euro. Om geld in kas te houden zal het park, eigendom van oprichter Eric Domb (70%) en Marc Coucke (30%), over het boekjaar 2019-2020 geen dividend uitkeren. Het jaar voordien stroomde nog 4,6 miljoen naar de twee aandeelhouders.

Hotels

De sombere perspectieven contrasteren met de goede resultaten van het dierenpark in 2019-2020. Pairi Daiza ontving dat jaar 2,2 miljoen bezoekers (+9%) en zag zijn omzet dankzij de nieuwe hotelactiviteiten groeien tot 85 miljoen euro (+22%). Ook de rendabiliteit zat in de lift: de brutobedrijfswinst (ebitda) klom van 31 tot 35,6 miljoen. Maar de afschrijvingen op de ‘The Last Frontier’ - een nieuwe ‘wereld’ in Pairi Daiza - en zijn hotel en een waardevermindering uit voorzorg op de door corona getroffen traiteurtak Paulus duwde zowel de bedrijfswinst als de nettowinst fors omlaag. Uiteindelijk bleef Pairi Daiza netto nipt winstgevend.