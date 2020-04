Coronavirus houdt reisbureaus van nieuwkomer Hillman dicht

Het Nederlandse Hillman Travel nam vorig jaar 18 Belgische winkels van het failliete Thomas Cook over. Maar door de uitbraak van het coronavirus en de terughoudendheid van verzekeraars kunnen de reisbureaus niet openen.

'We waren net onze winkel op de luchthaven van Oostende aan het inrichten toen om 12 uur de lockdown begon.' Franz Sr. Bergman is een van de slachtoffers van het coronavirus. De Nederlander, die al jaren in Knokke woont, nam vorig jaar 29 Belgische winkels over uit de boedel van de failliete reisgroep Thomas Cook en het dochterbedrijf Neckermann. Uiteindelijk wilde Bergman vanaf maart 17 vroegere Neckermann-kantoren in Vlaanderen en een in Eupen openen onder de naam Hillman Travel.

Maar het coronavirus gooide roet in het eten. Door de vliegbeperkingen is de boeking van reizen in België volledig stilgevallen. Volgens de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus (VVR) verliezen de Belgische reisbureaus en -organisaties tot midden april 2 miljard euro aan omzet. 'We hebben offertes opgemaakt maar nog geen enkele reis verkocht', erkent Franz Bergman.

Verzekering

Bovendien kan Hillman Travel geen reizen verkopen zolang het bedrijf niet verzekerd is. Volgens de Belgische reiswetgeving moeten alle reisbureaus een verzekering aangaan die dekking geeft aan reizigers als ze failliet gaan. Maar verschillende verzekeringsmaatschappijen maakten Bergman duidelijk dat ze hem momenteel niet uit de nood helpen.

'Door alle onzekerheden wensen we voorlopig geen nieuwe risico's te schrijven', stelde de Duitse verzekeraar HDI in een bericht dat De Tijd kon inkijken. Ook bij de VVR, die zelf verzekeringen aanbiedt op basis van de beoordeling van het businessplan, ving Bergman bot. De VVR verwacht een '(mogelijk) herstel van de markt ten vroegste voor het zomerprogramma 2021', klinkt het. 'Het exploiteren van een keten met minstens 25 werknemers lijkt ons voor die datum niet opportuun.' De VVR eist daarom van Bergman een bankgarantie van minstens 1 miljoen euro.

'Wij staan buitenspel omdat het ons onmogelijk gemaakt wordt de wettelijke reisrichtlijnen te volgen', klaagt zoon en zaakvoerder Franz Jr. Bergman (21). 'Meneer TUI heeft staatssteun gekregen (de reisgroep TUI kreeg een Duitse staatslening van 1,8 miljard euro, red.), maar voor de kleine reisbureaus is het ondoenbaar', zegt vader Bergman.

Hillman Travel - Opgericht: 2019. - Eigenaar: de Nederlandse familie Bergman. - Activiteit: wil 18 vroegere reisbureaus van Thomas Cook in België openen. - Werknemers: 25.

Reizen

Toch blijft de ondernemersfamilie optimistisch. 'We houden dit nog jaren vol', maakt Bergman Sr. zich sterk. 'Wij maken geen kosten. De meeste huurcontracten konden we opschorten en 18 van de 25 personeelsleden staan op tijdelijke werkloosheid.'

Bergman rekent erop dat de reismarkt opnieuw aantrekt. 'We zijn fris en fruitig en staan klaar voor na de storm. Ik denk dat mensen na het virus massaal gaan willen reizen omdat ze eindelijk weg kunnen.'

