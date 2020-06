Coucke haalt Tomorrowland-camping naar Durbuy

De terreinen van de Golf de Durbuy zijn decennia een groene oase van rust geweest. Daar komt deze zomer verandering in. Ondernemers Bart Maerten en Marc Coucke, het duo achter het vakantieterrein La Petite Merveille, trekt er een tijdelijke vakantiedorp op voor Belgen die in coronatijden liever dicht bij huis op vakantie gaan.

Coucke en Maerten slaan de handen in elkaar met Dreamville, het bedrijf dat elk jaar de luxecamping van het megafestival Tomorrowland in Boom beheert. De safaritenten, luxelodges en boomhutten worden door de afgelasting van alle massa-evenementen dit jaar niet gebruikt. Dus klopten Maerten en Coucke aan bij de organisatie om de 35 hectare ongebruikt groen in Durbuy in te palmen.

'Tijdens deze coronacrisis was het voor veel bedrijven even herbronnen, creatief omgaan met de situatie en zoeken naar innovatieve businessopportuniteiten', zegt Coucke. 'Plots kwamen we uit bij dit concept en daarmee zijn we naar de organisatoren van DreamVille gestapt. Heel wat Belgen geven aan hun vakantie deze zomer in eigen land te willen doorbrengen. Daarom willen we ze een unieke, onvergetelijke vakantie aanbieden. Meer ondernemerschap kan je niet vinden. Twee bedrijven die platliggen bundelen hun krachten en komen tot een unieke formule op een zeer korte termijn.'