'Coucke praat met Nederlandse miljonair over Ardense golfbanen'

Marc Coucke wil zijn rijk in het Ardense stadje Durbuy nog uitbreiden, schrijft de Waalse krant L'Avenir.

De voorliefde van de ondernemer en investeerder Marc Coucke voor Durbuy is bekend. Hij kocht in het bekende Ardense plaatsje onder meer het toprestaurant Le Sanglier des Ardennes, het avonturenpark La Petite Merveille, een hotel en een camping. Voorts heeft hij plannen om er een museum op te richten met zijn privécollectie van werken van de Franse kunstenaar Marcel Duchamp.

De krant L'Avenir voegt daar vrijdag aan toe dat Coucke onderhandelingen voert om twee golfbanen in de streek in te lijven. Het gaat om de club Golf de Durbuy (18 holes en 9 voor het beperkte circuit) in deelgemeente Barvaux-sur-Ourthe en Five Nations (18 holes) in het nabijgelegen Méan (Havelange). Bij die laatste club hoort ook een golfhotel met 35 kamers.

Nederlandse multimiljonair

Beide courts blijken in handen te zijn van de Nederlandse multimiljonair Eric Wilborts, een gewezen toptennisser. De man vergaarde na zijn sportcarrière fortuin in onder meer de tennis- en de golfsector, als uitbater van banen, maar is vooral bekend als medeoprichter en (gewezen) aandeelhouder van de fitnessketens HealthCity en Basic-Fit. Bij de beursgang van die laatste cashte hij eerder dit jaar 86 miljoen euro door al zijn aandelen van de hand te doen.

Volgens L'Avenir kocht Wilborts in 2015 de failliete golfclub van Méan voor 2,5 miljoen euro en stopte hij sindsdien meerdere miljoenen in de renovatie van het hotel. De golfclubs hebben in totaal zo'n 600 leden. Die van Durbuy, de meest 'democratische', telt het grootste aantal leden.