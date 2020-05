'Crisis in 2008 was erger'

'We boekten tijdens de coronacrisis 70 procent minder omzet dan vorig jaar', zegt Carl Gies, de eigenaar van T&T Quality Go-Carts uit Knokke. 'Er kwamen geen bestellingen en herstellingen meer binnen, zelfs niet voor wisselstukken. Nu begint dat weer aan te trekken en ik hoop dat dat in stijgende lijn gaat.' Gies produceert met twee werknemers gocarts of cuistaxen - populair aan de kust. Hij is daarmee de enige producent van 'billenkarren' in België. Zijn jaaromzet schommelt rond 700.000 euro. Het bedrijf werd net geen honderd jaar geleden opgestart door de familie Timmerman, die gocarts verhuurde. Schoonzoon Gies begon 23 jaar geleden met de productie.

'We verkopen 300 tot 500 karren per jaar, afhankelijk of het twee- of viertrappers zijn. De zaken draaien al jaren super - eigenlijk hebben we te veel werk - en we zijn een heel gezond bedrijf, anders had ik vorig jaar geen 400.000 euro geïnvesteerd in een plooi- en een zaagmachine. Maar toen kwam de coronacrisis. Gelukkig kreeg ik van de banken betalingsuitstel tot eind september.'

Door de crisis kon Gies ook zijn buitenlandse klanten niet bedienen. 'Mijn toonzaal stond vol maar ik kon er het land niet mee uit'. 60 procent van Gies' omzet komt uit het buitenland. 'Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland... ik heb tot in Japan en de VS karretjes rijden. Er is eigenlijk niemand die ijzeren gocarts maakt als wij. Dertig jaar later rijden ze nog altijd omdat de constructie zo ijzersterk is. Veel klanten komen enkel voor vervanging van wisselstukken of ruilen voor een nieuwe. Ik heb geluk dat veel verhuurbedrijven van gocarts aan de Belgische kust bijna 30 jaar bestaan. Ze zullen dringend moeten vernieuwen (lacht). Ook in Frankrijk rijden nog veel oude karretjes, maar elk jaar komen er nieuwe klanten bij.' T&T verkoopt ook aan particulieren.

Gies maakt sinds kort ook elektrische gocarts, volgens hetzelfde principe als de e-bike. Een elektrische tweetrapper kost al vlug 3.700 euro en wordt afgesteld op maximaal 15 kilometer per uur. 'Die elektrische zijn in het buitenland populair, vooral in Duitsland, maar dat zal hier ook wel volgen.' T&T maakt ook bakfietsen voor de gemeentes Oostende, Antwerpen, Bredene en De Haan. 'Die willen ook steeds meer elektrische.'