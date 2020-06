Datawaakhond heeft vragen bij kustcamera's

De Tijd berichtte woensdag over de plannen van de kustgemeenten om met slimme camera's te tellen hoeveel mensen zich in verschillende zones van de kustgemeenten bevinden. Ze willen het systeem eind deze maand introduceren. Westtoer, het toeristische bedrijf van de provincie West-Vlaanderen, gunde daarvoor een contract aan het Brugse techbedrijf Citymesh.

De GBA, de opvolger van de vroegere Privacycommissie, wijst er in een persbericht fijntjes op dat ze het nieuws over de camera's in de pers moest lezen. 'De GBA zal contact opnemen met de betrokken partijen, zodat ze een beter zicht krijgt op dit project en de mogelijke gevolgen voor de privacy', klinkt het.

De datawaakhond heeft vragen bij het project. Ze vraagt zich af of een effectbeoordelingsrapport werd opgesteld, waarin wordt nagegaan of de privacy niet in gevaar komt. Een andere bedenking is dat er mogelijk minder ingrijpende manieren zijn om bezoekers te tellen.