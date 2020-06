De CEO die nu tenten opzet en met palletten sleept op een camping

De coronacrisis gaf de reisorganisatie Connections een ongeziene oplawaai. Maar de eigenaar en CEO Ronny Bayens is er de man niet naar bij de pakken te blijven zitten. In sneltempo trekt hij een luxecamping op in Durbuy. ‘Na maanden in overlevingsmodus snakten we naar iets positiefs.’

Het weekend nadat ons land in lockdown was gegaan, nam Ronny Bayens plaats achter zijn computer en schreef hij een brief aan zijn medewerkers en klanten. De oprichter en CEO van de reisorganisatie Connections vermoedde toen al dat zijn business gedecimeerd zou worden. Maar de boodschap was sussend. Geruststellend zelfs. ‘Dit zal ons niet klein krijgen’, tikte hij. ‘We gaan dit samen overwinnen.’



Maanden later heeft Bayens een beter zicht op de schade, en die is verwoestend. Van een omzet van 140 miljoen euro in 2019 schiet eind dit jaar wellicht zo’n 50 miljoen over, als een tweede golf uitblijft. Van zijn doorheen de decennia zorgvuldig opgebouwde eigen vermogen van 5,6 miljoen zal dan zo goed als niets overblijven. Een financiële reset, ‘alsof de tijd wordt teruggedraaid naar het prille begin’.

50 miljoen De omzet van Connections valt dit jaar waarschijnlijk met twee derde terug, van 140 naar 50 miljoen euro.

Toen begin maart duidelijk werd dat er een lockdown zat aan te komen, bestelde Bayens nog snel 130 laptops, zodat zijn mensen thuis konden werken. ‘Die hebben we allemaal geformatteerd in een paar dagen en nachten tijd. Mensen zaten op de grond met tien computers om zich heen. Alof we een techstart-up waren.’

‘Met dat materiaal hebben we regionale clusters van mensen opgezet, die afwisselend de permanentie verzorgden. Het equivalent van 34 voltijdse werknemers om onze duizenden klanten voort te helpen. Tegelijk moesten we onze weg zoeken in een labyrint aan regels en wetgeving bij onze leveranciers over de hele wereld. Gekkenwerk, en dat zeven op zeven. Terwijl tegenover die kosten in april en mei geen enkele vorm van inkomsten stond. Nul.’

Schermvullende weergave Medewerkers van Connections pakken de decoratie uit. ©Tim Dirven

Dat klinkt dramatisch, en is het ook. ‘We zitten in overlevingsmodus’, drukt Bayens het uit. Desondanks straalt hij nog altijd het optimisme van die brief aan zijn medewerkers in maart uit: ‘Het is in dit soort omstandigheden verleidelijk om je kop te laten hangen. Maar dat zit niet in mij. Zelfs als dit het einde blijkt, kan niemand zeggen dat we niet gevochten hebben tot de laatste snik. Een offensief is nog altijd de beste verdediging.’



Grote tuin in Portugal

Dat offensief vindt voor een stuk plaats in het Luxemburgse stadje Durbuy, waar Connections vanaf 3 juli twee maanden een tijdelijke luxecamping optrekt onder de naam Basecamp Connections Deluxe. Een totaal nieuwe activiteit voor de organisatie, die zich normaal specialiseert in verre, meer avontuurlijke bestemmingen.



Schermvullende weergave De camping in Durbuy is in volle opbouw voor een opening op 3 juli. ©Tim Dirven

Bayens: ‘Eén keer hebben we iets gelijkaardigs gedaan. In 1998 was dat, in Lissabon. Daar vond de Wereldexpo plaats, en alle accommodatie was peperduur. Omdat we mensen toch de kans wilden geven ernaartoe te gaan, hebben we bij een Portugees in een tuin vol appelsienenbomen een grote tent neergepoot als mobiel hotel. Dat reisconcept is altijd in mijn achterhoofd blijven hangen. Toen ik tijdens de lockdown met mijn vrouw met onze hond was aan het wandelen, kwam dat plots terug.’ Bayens klapt luid in de handen. ‘Bam! We gaan dat doen.’

Op zoek naar een geschikte locatie kwam hij uit bij Marc Coucke. De ondernemer, die intussen zelf de Tomorrowland-camping naar Durbuy heeft gehaald, was snel te overtuigen een van zijn vele gronden in het Ardense stadje in bruikleen te geven. In een mum van tijd stampten Bayens en zijn team een voor Connections nieuw vakantieconcept uit de grond.

Donsdekens

Bayens ontvangt ons in Durbuy, aan een picknicktafel onder een schaduwtent. Rond hem zijn tientallen mensen druk in de weer met de opbouw. Connections-medewerkers uit het hele land - van Antwerpen tot Luik - zetten tenten recht, zeulen met palletten en pakken decoratie uit, aangestuurd door Bayens echtgenote Griet.

Soms hoor ik een stemmetje in mijn hoofd dat zegt dat iets niet gaat lukken. Dat stemmetje mag je geen tijd geven. Ronny Bayens CEO Connections

Die dweilde de voorbije dagen IKEA’s af voor meer dan 150 donsdekens, vond een Belgische leverancier voor linnen en tikte her en der meubilair op de kop om de tenten een werelds gevoel mee te geven.



Zelfs de buurman, schoonfamilie en enkele vrienden van Bayens zijn mee in de weer. Midden in ons gesprek wordt de CEO - in korte broek met zakken - even weggeroepen door zijn financieel directeur om nog een laatste tent op te zetten. Hij duwt ons enkele piketten in de handen. ‘De onderkant goed aantrekken voor je ze vaststeekt.’



Uitbreiding naar Benelux

Bayens troont ons mee over het terrein voor een rondleiding. Hij legt uit waar de sfeerverlichting komt, welke artiesten hij naar Durbuy zal halen voor aperitiefconcerten - onder anderen Buscemi en Bent Van Looy zegden al toe - en welke wereldse maaltijden hij wil voorzien voor zijn gasten. ‘Als we niet de wereld in mogen trekken, halen we de wereld naar hier. Japans, Zuid-Amerikaans, Afrikaans. Op 4 juli, Independence Day, organiseren we een Amerikaanse avond. Dat doet me eraan denken dat er vandaag nog een vergadering is met een mogelijke leverancier van barbecues.’



Tenten rechtzetten en over barbecues onderhandelen, het is wat anders dan een grote groep als Connections dagelijks aansturen van achter een bureau. Of dat te combineren valt met voltijds crisismanagement, polsen we? Bayens grinnikt. ‘Soms hoor ik een stemmetje in mijn achterhoofd dat zegt dat iets niet gaat lukken. De truc is dat stemmetje geen tijd te geven.’

Schermvullende weergave Ronny Bayens en zijn CFO zetten samen een tent recht. ©Tim Dirven





Als de luxecamping goed draait deze zomer, maakt dat maar een stukje van de verloren inkomsten goed, beseft de CEO. ‘Maar geld is niet het belangrijkste aan dit project. Weet je, je kan blijven ploeteren in de miserie. Maar ik wilde geen pure administratie worden. Na maanden in overlevingsmodus had ons bedrijf nood aan adrenaline en zuurstof. Dit geeft de mensen weer energie. Het is iets waar ze enthousiast van kunnen worden. Dat krijg je niet uitgedrukt in cijfers, maar het is zo belangrijk. En wie weet wat we hieruit leren. Als dit een succes wordt, kunnen we dit misschien in heel de wereld doen.’

Schermvullende weergave Het grondplan van Basecamp Connections Deluxe. ©Tim Dirven

De ondernemer ziet nog meer zilveren randjes aan de donkere wolken. ‘Ik was al jaren aan het hameren op het belang van Skype voor onze organisatie. Maar dat sloeg niet aan, mensen hadden te veel schroom. Die is nu in één klap verdwenen. Geweldig. Ik stuur elk jaar 100 van onze mensen op studiereizen over de hele wereld. Als jij een kantoor in Antwerpen binnenstapt met een vraag over Australië, en de persoon die Australië kent, zit in Roeselare, dan kunnen we je voortaan meteen via Skype voorthelpen. Is dat niet beter dan je naar huis te sturen met een foldertje? (Slaat op de picknicktafel) Voilà!’

Bayens droomt zelfs van meer. ‘We maken van de huidige periode gebruik om ons IT-platform te moderniseren. Zodra dat klaar is, zijn we strijdvaardiger dan ooit. Dan kunnen we misschien de stap wagen van België naar de Benelux.’

‘Deze crisis katapulteert ons financieel weer naar het begin. Maar het verschil met 35 jaar geleden is dat we de rit al eens hebben gereden. We weten wat we wel en niet moeten doen. Ik heb een pak meer jaren op de teller, maar ik ben enthousiast genoeg om dit nog eens te doen.’ Als om zijn woorden kracht bij te zetten, staat Bayens recht. Hij heeft lang genoeg gezeten. Er is nog werk te doen.

Connections

Connections zag het levenslicht in 1986, toen Ronny Bayens en zijn businesspartner Angel Olivares met de financiële steun van het Ierse reisbedrijf USIT een organisatie op poten zetten om de jonge en avontuurlijke reiziger te bedienen. Toen de reissector door een diep dal ging na de aanslagen van 11 september 2001, kocht Bayens Connections volledig over. Vandaag heeft de Belgische reisorganisatie 38 kantoren en 160 medewerkers. Vorig jaar draaide het bedrijf zo’n 1,5 miljoen euro nettowinst op een omzet van 140 miljoen.