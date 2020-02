'De mensen blijven komen naar Tenerife'

Op de stranden in Tenerife gaat het leven verder, nadat een hotel met duizend gasten er in lockdown is gegaan. Al is er toch waakzaamheid. 'In de wachtzaal van de dokter werd iedereen ver uit elkaar gezet.'

Van onze correspondent in Costa Adeje

Wie woensdagmiddag landde op de luchthaven Aeropuerto de Tenerife Sur, op nog geen half uur rijden van het hotel in quarantaine, zou niet denken dat in de strijd tegen het coronavirus de schijnwerpers op het drukbezochte vakantie-eiland staan.

In het H10 Costa Adeje Palace zitten 1.000 gasten, onder wie 118 Belgen, vast. Maar op de luchthaven? Geen medische controles, amper mondmaskers, en geen nerveus gedoe. Twee vrouwen die eilandplannen uitdelen, dragen wel mondmaskers. 'Omdat hier baby's, zwangere vrouwen en bejaarden passeren.'

Bij de autoverhuurder Sixt staat de maandelijkse competitie tussen collega's hoger op de agenda dan het coronavirus. Virginia vraagt ons een vijfsterrenbeoordeling, want dan wint ze. 'We zijn wel bezorgd. Je ziet meer mondmaskers en het is stiller dan normaal.'

Nervositeit

In de aankomsthal melden toeristen zich bij de reisoperator TUI voor hun transfer naar het hotel. Als aan die balie al nervositeit is, is het over praten met de pers. Medewerkers verwijzen naar Mike, een Schot die voor TUI de plak zwaait op de luchthaven. Die verwijst op zijn beurt door naar de woordvoerders op het groepsniveau.

Die omzichtigheid over de communicatie hoeft niet te verbazen: toerisme is van enorm belang voor Tenerife. Het eiland ontving vorig jaar 5,7 miljoen toeristen, onder wie bijna 220.000 Belgen.

Mike geeft ons enthousiast een hand bij de begroeting en rolt bijna met de ogen als we vragen waarom hij geen mondmasker draagt. Hij woont al jaren op Tenerife en 'dat zal zo blijven'. De angst lijkt er meer ingebakken vanop afstand dan op Tenerife zelf.

Stranden

Zo ook op de stranden. Op de Playa de Los Cristianos, op 3 kilometer van het quarantainehotel, stroomt het volk toe. De uitbater van de eettent Sol Y Luna houdt het hoofd koel. 'De mensen blijven komen en wij bieden ze een leuke tijd.' Zijn terras zit vol. Zijn collega-uitbater van Destino Restaurant beaamt: 'Het is maar een virus, hé.'

Ook Vlaamse overwinteraars laten zich niet afschrikken. Jozef trekt met twee compagnons naar het strand. Het gezelschap mijdt drukke plaatsen, maar denkt er niet aan terug te keren. 'In zo'n vliegtuigcabine zitten de bacteriën pas echt op je lijf.'