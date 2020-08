De zakenreis sterft uit

Door de onduidelijkheid over de kleurencodes gaan veel Belgische zakenmensen niet meer op reis voor het werk. Ook na corona zien bedrijven het aantal zakenreizen fors dalen.

'Onze zakenreizen zijn gedecimeerd', zegt Peter Vyncke van de West-Vlaamse ketelbouwer Vyncke. 'Voor corona hing op elk moment van de dag minstens één Vynckenier in de lucht. Ik was minstens elke twee weken weg. Vandaag is vliegen ofwel onmogelijk ofwel onpraktisch.'

Waar het exportgerichte bedrijf zich vroeger als 'globetrotter' profileerde, bleef het aantal zakenreizen de voorbije maanden erg beperkt. 'We reizen zoveel als we kunnen, maar niet meer dan nodig', zegt Vyncke. 'Dat was een van de eerste maatregelen die we bij de lockdown namen. Reizen zijn een grote uitgavenpost. Dat is dus een grote kostenbesparing.'

Vyncke ziet een groot voordeel aan het leven zonder zakenreizen. 'Reizen gaat niet alleen over het vliegtuig nemen en op hotel', zegt hij. 'De allergrootste besparing is tijd. Je moet niet meer aanschuiven naar Brussel, twee uur schilderen in Zaventem, een tussenstop maken in Frankfurt en van een jetlag recupereren in Azië. Er is een zee van tijd vrijgekomen.'

Reisbureaus

Vyncke is niet het enige Belgische bedrijf dat door corona zijn reisgewoonten omgooide. Een kwart van de Belgische ondernemingen verwacht een daling van de zakenreizen. Dat bleek gisteren uit een enquête van de Nationale Bank en werkgeversorganisaties bij meer dan 4.400 bedrijven en zelfstandigen. Terwijl veel bedrijven meer telewerk verwachten, worden zakenreizen vooral in de industrie afgebouwd.

De reisbureauketen Omnia Travel, die de meerderheid van de omzet uit zakenreizen haalt, noteerde dit jaar 70 procent minder verkoop. 'Bijna alle reizen die geboekt waren voor de eerste helft van het jaar, zijn geannuleerd', zegt topman Jan Van Steen. 'Sinds Buitenlandse Zaken met zijn kleurenboek is beginnen spelen, zien we weer een terugval.'

Ook concurrent BCD Travel hekelt de verschillende kleurencodes in Europa. 'Als de kleuren te snel veranderen, zaait dat onrust bij bedrijfsleiders en reizigers', zegt verkoopdirecteur Jean-François De Mol. 'Bovendien kan een Europese bestemming voor België rood zijn, maar voor Duitsland groen. Ik kan niet verbieden dat klanten hun reis dan in Duitsland boeken. Bedrijven willen weg om bepaalde contracten te ondertekenen of nieuwe markten te verkennen.'

Volgens De Mol houden vooral multinationals de boot af. Dat blijkt het geval bij het beursgenoteerde Bekaert, dat actief is in 44 landen. 'In China vinden opnieuw zakenreizen plaats omdat de impact van Covid-19 daar bijna verdwenen is', zegt woordvoerster Katelijn Bohez. 'Maar in Europa is het zo goed als niks. Bezoeken van klanten en leveranciers vangen we sinds maart grotendeels digitaal op.'

Toekomst

BCD Travel hoopt dat de markt vanaf september 'een klein beetje herstelt'. 'Een paar bedrijven maken gewag van een voorzichtige herneming', zegt De Mol. 'Maar we wachten op het effect van de eerste schooldag op kinderen en ouders. Iedereen blijft voorzichtig.'

'Veel bedrijven zeggen dat het tijd is om hun klanten weer te zien', zegt Van Steen van Omnia Travel optimistisch. 'Er komt een daling van de markt, maar ook een verschuiving. Veel bedrijven die vroeger hun hotel en vliegtuig direct boekten, zullen voortaan een beroep doen op reisbureaus omdat dat veiliger is voor de reiziger.'

'Binnenkort reizen is niet aan de orde', klinkt het evenwel bij Bekaert. 'Persoonlijk contact is positief. Maar we konden allemaal werken op een andere manier. En eigenlijk hadden we door de snel veranderende omstandigheden zelfs vaker contact met klanten dan voordien.'