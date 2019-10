Debacle Thomas Cook treft ook klanten Beobank

De korting kan oplopen tot 250 euro per jaar. Per 2 euro aan aankopen met de kaart, in binnen- en buitenland, in de winkel en online, spaart de kaarthouder 1 punt. Uitgaven bij Neckermann tellen dubbel: 1 punt per euro. 2.500 punten zijn goed voor 25 euro korting. Bovendien biedt de kaart een uitgebreid verzekeringspakket aan.

Doorstart

Alleen is het omzetten van de punten in een vakantiekorting niet langer mogelijk. De punten zijn echter niet verloren. ‘In afwachting van de verdere ontwikkelingen met betrekking tot het faillissement, bekijken we welke gepaste oplossing we kunnen uitwerken’, zegt Everaert. ‘Maar eerst moet juridische klaarheid komen over een eventuele doorstart van Neckermann. Het is daarom nog te vroeg voor een concreet voorstel.’