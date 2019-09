Duitse dochter Thomas Cook vraagt faillissement aan

Zowat 140.000 Duitsers zijn momenteel op vakantie met de Duitse touroperator Thomas Cook, of zijn merken Neckermann, Öger Tours, Air Marin en Bucher Reisen. Het is nog niet meteen duidelijk wat het faillissement voor hen betekent.

Dinsdagavond laat raakte bekend dat de luchtvaartmaatschappij Condor, een andere Duitse dochter van het Britse moederbedrijf, een overbruggingskrediet van 380 miljoen euro krijgt van de Duitse regering. Condor-topman Ralf Teckentrup benadrukt dat de Duitse tak alleen in de problemen is geraakt door het faillissement van Thomas Cook. 'We zijn een gezond bedrijf', zegt hij. 'Onze liquiditeit verdween in het verleden in de zakken van het moederbedrijf. Deze voorziening helpt ons door de winter. In de zomer heeft een maatschappij als de onze geen hulp nodig.'