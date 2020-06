Duitse hotelketen bouwt nieuw complex in Antwerpen

In oktober opent de Duitse hotelketen Prizeotel een nieuw hotel in Antwerpen, de eerste Belgische vestiging, in een pand van Jan De Nul. Het coronavirus veroorzaakte hooguit enkele maanden vertraging.

In oktober opent op het Eilandje in Antwerpen een nieuw hotel van de Duitse keten Prizeotel. Net als de 18 andere hotels van Prizeotel is het gebouw uitgedacht door de Egyptische ontwerper Karim Rashid, die gekend staat voor zijn kleurrijke en geometrische stijl. De eigenaar van het pand is bouwbedrijf Jan De Nul, en het zal 144 kamers hebben.

Veranderd

Schermvullende weergave Connor Ryterski, de directeur van Prizeotel.

Een nieuw hotel openen in de naweeën van een wereldwijde crisis, die bovendien de horeca en het toerisme zwaar onder druk zet, lijkt een risico. De Duitser Connor Ryterksi, de directeur van Prizeotel, ziet dat niet zo. 'De Duitse hotels zijn opnieuw open sinds begin juni, en we merken dat mensen weer beginnen te reizen, maar anders.'

Ryterski denk dat corona de manier waarop we reizen fundamenteel veranderd heeft. 'Mensen gaan bedachtzamer om met vliegreizen, dus proberen we sterk te staan in onze buurlanden. Behalve Duitsland wordt de Benelux een belangrijke markt.' Binnen vijf jaar wil Prizeotel 100 hotels openen.

Prijsgevoelig

9 miljoen euro investering De bouw van het hotel kost 9 miljoen euro.

Prizeotel profileert zich als een best-pricespeler en toetst aan de hand van algoritmes continu de prijzen af. 'Mensen boeken opnieuw meer prijsgevoelig reizen en gaan op zoek naar de goedkopere segmenten. We houden de prijs zo laag mogelijk, door te besparen op roomservice of extraatjes zoals een minibar. We houden ons aan de basis.'