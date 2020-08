Duitse overheid gooit TUI nieuwe reddingsboei toe

De reissector is een van de zwaarst getroffen sectoren door de wereldwijde pandemie. Ook TUI Group moet harde klappen incasseren. In maart moesten alle reizen, cruises en hotelactiviteiten gestaakt worden, en bleven alle vliegtuigen aan de grond. Eind juli moest TUI opnieuw ingrijpen en alle vluchten tussen Spanje en het Verenigd Koninkrijk staken wegens een quarantaineregeling die de Britse overheid invoerde voor landgenoten die uit Spanje kwamen.

Door het opdrogen van de inkomsten en de aanhoudende vaste kosten zag TUI Group de cash de voorbije maanden buitenvliegen. In maart kreeg het toerismeconcern al 1,8 miljard euro steun van de Duitse overheid. Daar komt nu nog eens 1,2 miljard bij.

Twee leningen

De Duitse staatsontwikkelingsbank KfW schuift TUI een lening van 1,05 miljard euro toe. Daarnaast kan het concern uit Hannover rekenen op een converteerbare lening van 150 miljoen euro. Als die wordt omgezet in aandelen, krijgt de Duitse overheid een belang van 9 procent in TUI. Dankzij die extra steun beschikt TUI over 2,4 miljard euro cash en kredietlijnen. Dat moet volstaan om het winterseizoen en nieuwe reisbeperkingen te overleven.