Duitsland reanimeert reisgroep TUI derde keer

TUI is onder meer actief in de cruisesector.

De aandeelhouders van TUI keuren het derde steunpakket van de Duitse regering goed. Daardoor vermijdt de populaire reisgroep een dreigend faillissement.

Na Lufthansa snelt de Duitse overheid opnieuw een nationaal toerisme-icoon ter hulp. De regering-Merkel steekt TUI 1,25 miljard euro toe. Die 'stille' participatie kan deels in aandelen worden omgezet, wat de Duitse staat een blokkeringsminderheid van 25 procent plus één aandeel in TUI kan opleveren. De aandeelhouders van TUI keurden het reddingspakket dinsdag goed.

TUI staat door de coronacrisis op de rand van het faillissement. Door de wereldwijde reisbeperkingen ligt de business - die vliegtuigen, hotels en cruiseschepen omvat - grotendeels stil. In het boekjaar tot 30 september boekte TUI een nettoverlies van meer dan 3 miljard euro.

TUI heeft zeer goede perspectieven. Fritz Joussen CEO TUI

De Europese Commissie gaf maandagavond groen licht aan het reddingspakket. De Commissie vindt de staatssteun gerechtvaardigd aangezien het faillissement van TUI 'zware gevolgen voor de werkgelegenheid in Duitsland en de Duitse economie zou hebben'. Zolang TUI aan het staatsinfuus ligt, mag het bedrijf geen firma's overnemen en al evenmin dividend aan aandeelhouders of bonussen aan managers betalen. Eerder kondigde de gigant aan 8.000 banen te schrappen.

TUI-CEO Fritz Joussen riep de aandeelhouders op de deal goed te keuren. TUI is plots een bedrijf zonder product en noemenswaardige omzet geworden, stelde Joussen. Maar dat kan snel veranderen zodra de vaccins toekomen en de pandemie achter de rug is. 'Het geïntegreerde zakenmodel van TUI is intact en in de beste positie om bij een versoepeling van de reisbeperkingen op korte termijn opnieuw winstgevende activiteiten mogelijk te maken', aldus Joussen. 'TUI heeft zeer goede perspectieven.'

Oligarch

Daarnaast wil TUI binnenkort een half miljard euro ophalen bij zijn aandeelhouders. Een cruciale rol speelt daarbij de Russische grootaandeelhouder Alexej Mordaschov. De staalmiljardair wil meer dan de helft van de kapitaalverhoging op zich nemen. Aangezien zijn participatie in dat geval boven de drempel van 30 procent zou komen, eiste de oligarch een vrijstelling van de verplichting om een overnamebod op TUI te lanceren. Die wens kwam de Duitse bankautoriteit Bafin maandag na.

TUI ontvangt daardoor voor de derde keer in minder dan een jaar geld van de Duitse overheid. Het reisbedrijf was in de lente het eerste Duitse bedrijf dat van de staatsbank KfW een lening kreeg, die 1,8 miljard euro bedroeg. In september volgde een tweede krediet van 1,2 miljard euro. In totaal loopt de kostprijs voor de Duitse belastingbetaler nu op tot 4,3 miljard euro.

België

Dat is nog altijd maar de helft van de steun die TUI's concurrent Lufthansa bij de regering loswrikte. De Duitse staat stak de nationale luchtvaartreus in mei 9 miljard euro toe in ruil voor een mogelijke blokkeringsminderheid. In juli bereikte Lufthansa ook een deal met de Belgische regering, die 290 miljoen euro in het dochterbedrijf Brussels Airlines pompte. Als Lufthansa die lening tegen 2026 niet kan terugbetalen, wordt de Belgische staat aandeelhouder van de Belgische luchtvaartmaatschappij.

Ook TUI, dat eveneens in België actief is, polste aanvankelijk bij de federale regering naar steun. Een bedrag van 150 miljoen euro circuleerde. Maar toenmalig minister van Financiën en huidig premier Alexander De Croo (Open VLD) toonde zich afkerig omdat hij de organisatie van reizen geen strategische activiteit vond. Dankzij de gulle Duitse steun maakte TUI snel duidelijk dat het bedrijf niet langer rekende op staatssteun in België. TUI stelde in ons land voor corona meer dan 2.000 mensen te werk in zijn reisbureaus, de touroperator en de luchtvaartmaatschappij TUI fly.