Europa kleurt almaar roder

Het coronavirus is in Europa weer aan een opmars bezig. Voor wie een reis gepland heeft, kan dat consequenties hebben bij de terugkeer.

De Europese kleurenkaart kleurde in juni nog overwegend groen, maar schuift eind juli dag na dag meer op naar rood. Vooral in toeristische trekpleisters in het zuiden doet het coronavirus weer uitgebreid de ronde. De kaart van het Europese centrum voor ziektebestrijding - die elke donderdag een update krijgt - neemt er almaar donkerdere contouren aan (zie kaarten).

In Frankrijk - vorige week nog een oranje zone met twee groene gebieden - is vandaag geen groen meer te bespeuren. Het hele zuiden van het populaire vakantieland is zelfs rood geworden.

Ook Italië evolueert negatief. De Laars kleurt steeds meer oranje en de eilanden Sicilië en Sardinië zijn zelfs rood geworden. Ook Griekenland gaat van oranje naar grotendeels rood. Spanje en Portugal waren al geheel rode zones en de situatie is er niet verbeterd. Integendeel, meer en meer gebieden in Spanje kleuren donkerrood. Ook Nederland blijft een rode zone. Duitsland en oostelijk Europa zijn nog groen.

België behoudt zijn oranje kleur, met uitzondering van het Brussels Gewest, dat net als vorige week nog rood kleurt.

Schermvullende weergave De Europese kleurenkaart op basis van data uit week 26 en 27. ©ECDC

Schermvullende weergave De Europese kleurenkaart, op basis van data uit week 28 en 29. ©ECDC

Regels

Die evolutie in het Europese kleurenboek kan gevolgen hebben voor uw reisplannen, omdat de kleurcodes bepalen wat u moet doen bij uw terugkeer. Aan iedereen die meer dan 48 uur in het buitenland doorbracht, wordt gevraagd een Passenger Location Form (PLF) in te vullen. Wie per vliegtuig of per boot reist, moet ook bij een korter verblijf het PLF invullen.

Wie dat PLF indient, wordt automatisch op de hoogte gebracht van de verplichtingen bij terugkomst. Die hangen af van de kleurcode van het land waar u bent geweest.

Lees Meer Acht vragen en antwoorden over reizen in Europa

Wie terugkeert uit een groene of oranje zone hoeft geen test te ondergaan en moet niet in quarantaine.

Voor wie uit een rode of donkerrode zone terugkeert, hangen de verplichtingen af van de persoonlijke situatie. Bent u volledig gevaccineerd of kunt u aantonen dat u onlangs hersteld bent van een covidinfectie, dan moet u binnen de 48 uur een PCR-test ondergaan. Tot dat resultaat er is, moet u in quarantaine blijven. Als de test negatief is, stopt de quarantaine. Kinderen onder twaalf jaar vallen niet onder die testverplichting.

Wie die (korte) quarantaine wil vermijden, kan er ook voor kiezen in het vakantieland zelf een PCR-test te ondergaan. Die mag bij het terugreizen naar België maximaal 72 uur oud zijn.