Faillissement Thomas Cook geeft Griekse economie een dreun

Het gros van de hotels en reisbureaus op de Griekse eilanden is op de een of andere manier afhankelijk van de touroperator Thomas Cook.

De komende dagen worden zo'n 50.000 Britse toeristen naar huis teruggevlogen. De Griekse toeristische sector dreigt met een ernstige kater achter te blijven.

Het faillissement van de Britse tak van de reisgroep Thomas Cook maakt vele slachtoffers. Thomas Cook bijvoorbeeld, een 29-jarige naamgenoot van het bedrijf, die op 18 september met zijn verloofde zou trouwen op het Griekse eiland Rhodos. De touroperator zou een groot deel van de genodigden overvliegen en de ceremonie verzorgen, maar de trouw van 11.300 euro valt nu in het water. 'Door mijn naam had Thomas Cook ons een verrassing beloofd op ons huwelijk, maar dit is niet de verrassing die we verwacht hadden', zei Cook aan de nieuwssite Nottinghamshire Live. Hij kan elk moment gerepatrieerd worden.

Cook is een van de 50.000 Britten die in Griekenland gestrand zijn. Het gros van hen vertoeft op eilanden als Zakynthos, Kos, Skiathos en Kreta. De komende dagen ligt de nadruk vooral op hun vlotte terugreis, maar daarna dreigt een ernstige kater voor de Griekse hotels, reisagentschappen en touroperators.

Hoge schulden

Omdat de touroperator niet op voorhand betaalde, vrezen die hun geld nooit terug te zien. 'Thomas Cook betaalt pas 90 dagen nadat de reizigers zijn vertrokken', zegt Achilleas Sougioltzis, een reisagent op het eiland Lesbos tegen AL Jazeera. 'Juli en augustus zijn dus nog niet betaald. Het bedrijf heeft hier hoge schulden en het zal die nooit terugbetalen.'

Dit is een aardbeving met een magnitude 7 en nu wachten we op de tsnunami. Michalis Vlatakis Topman van de vereniging van reisbureaus op Kreta

'Dit is een aardbeving met een magnitude 7 en nu wachten we op de tsnunami', vreest ook Michalis Vlatakis, de topman van de vereniging van reisbureaus op Kreta. Het gros van de hotels en reisbureaus op de Griekse eilanden is op een of andere manier afhankelijk van Thomas Cook.

24-urenstaking

Het Griekse toerisme, goed voor zowat 30 procent van de Griekse economie, komt zo onder zware druk te staan. De Griekse vakbond van reisbureaus riep de overheid al op actie te ondernemen. Die beloofde een plan te lanceren om de impact op de sector zo klein mogelijk te houden. 'Maar er zullen onvermijdelijk verliezen komen', erkende de Griekse minister van Toerisme Charis Theocharis.

De nieuwe rechts-conservatieve regering is nog maar een paar maand aan de slag en wil inzetten op investeringen en economische groei. Dat verloopt niet zonder slag of stoot. Net vandaag houden de vakbonden een algemene 24-urenstaking in de openbare sector als protest tegen haar economische plannen.