Faillissement reisbureauketen Maretours raakt ook ACV

Maretours werd in 1985 opgericht door Marie-Jeanne Van Camp-Janssens en haar echtgenoot. In 2001 nam de touroperator Thomas Cook het belang van 49 procent van Sunair (later Jetair, nu TUI) over. Anderhalf jaar geleden stapte de reisorganisatie Vayamundo, eigendom van de christelijke vakbondscentrale ACV Bouw Industrie & Energie, in het bedrijf.