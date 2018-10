Familie Cordier investeert in hotels

De nieuwste hotelgroep in de wereld, Utopian, is deels Belgisch. Het initiatief gaat mee uit van Paul Cordier. Met ruggensteun van zijn familie, waarvan de naam verbonden blijft met Telindus en Mobistar.

De appel valt niet ver van de boom. Dat gezegde gaat ook op voor de kinderen van wijlen John Cordier, de oprichter van ICT-groep Telindus, in 2005 ten prooi gevallen aan Proximus, en gsm-speler Mobistar, intussen omgedoopt in Orange Belgium. Om van zijn successen met voetbalclub KV Mechelen maar te zwijgen.

Zijn twee dochters en zoon hebben ook ondernemersbloed door hun aderen stromen. Daisy startte een duikcentrum (Da’Cord Diving) en Carmen was medeoprichter van een ICT-speler (BDO Crossroad). Paul (44) is actief in de vastgoedwereld (zie inzet) en heeft nu met Utopian Hotel Collection, opgericht met zijn vennoot Ronald Homsy, een tweede start-up op zijn naam staan.

In zee met Jan De Nul Paul Cordier is behalve in de hotelsector ook actief in vastgoed. Met twee vennoten richtte hij Cogiva op, een projectontwikkelaar die zich toelegt op residentiële bouw. Cogiva tekende al voor projecten in onder meer Mechelen, Bonheiden, Wolvertem en Ruisbroek bij Puurs. Enkele weken geleden richtte de ontwikkelaar de vennootschap Meurop 2020 op, voor de herontwikkeling van het reeds opgekochte terrein van de vroegere meubelfabriek Meurop in Rijmenam. De partner daar is PSR Brownfield Developers, een onderdeel van baggeraar-bouwer Jan De Nul dat historische en soms verontreinigde sites aanpakt.





De hotelwereld valt uiteen in twee groepen: ketenhotels en onafhankelijke spelers. Die laatste kunnen zich aansluiten bij een van de zogenaamde ‘collecties’, groepen tophotels met gemeenschappelijke kenmerken. Bekende voorbeelden daarvan zijn The Leading Hotels of the World, Design Hotels en Relais & Châteaux. De Londense vennootschap Utopian begeeft zich nu ook op dat terrein.

Millennials

De nieuwe collectie groepeert vooral luxehotels. ‘Maar dan met wat we een youthful mindset noemen’, zegt Cordier. ‘Niet de luxe van de traditionele paleishotels met gouden deurklinken en witte handschoenen, maar toegespitst op gastvrijheid en persoonlijke service.’ Utopian richt zich hoofdzakelijk tot de millennials, grosso modo de generatie geboren tussen 1980 en 2000. ‘Zij zoeken authentieke hotels met een verhaal. En ze willen uitgedaagd worden en nieuwe dingen ontdekken. Onze hotels hebben dat te bieden.’

Een goed voorbeeld is Hotel Van Cleef in Brugge, tot nu het enige Belgische hotel tussen de meer dan 30 etablissementen die Utopian al kon optekenen en het decor voor het gesprek met Cordier. Het karaktervolle boetiekhotel met een rijke geschiedenis werd aangekleed door de vrouw van uitbater Frederik Vanhaecke, een interieurarchitecte. Zij verandert geregeld de inrichting. Het echtpaar runt het hotel met overduidelijke passie voor het vak.

Tophotelschool

Cordier en Homsy startten met Utopian omdat ze merkten dat er een hotelcollectie ontbrak die hoofdzakelijk toegespitst is op de millennials, zonder andere generaties uit te sluiten. Ze weten waarover ze spreken: beiden studeerden aan de prestigieuze tophotelschool Glion in Zwitserland en hebben heel wat ervaring in de sector, voor en achter de schermen. Ze verbleven in meer dan 1.000 hotels over de hele wereld. Ook de voorlopig vijf werknemers kennen het hotelwezen erg goed.

Utopian is de enige collectie die werkt met twee lidmaatschapsformules: voor geassocieerde hotels en volle leden. Het merk legt geen exclusiviteit op en probeert zijn stempel zo weinig mogelijk op de aangesloten hotels te drukken omdat die vaak staan op hun eigenheid en onafhankelijkheid.

IT-platform

De start-up haalt zijn inkomsten uit commissievergoedingen, een percentage bij het boeken van kamers via zijn zelf gebouwd IT-platform en allerlei diensten voor de aangesloten hotels. ‘Bijvoorbeeld verkoop en marketing, pr-ondersteuning, inkomstenbeheer en reputatiemanagement’, zegt Cordier. ‘We hebben gemerkt dat onafhankelijke hotels operationeel veelal zeer sterk zijn, maar veel minder de budgetten en de mensen hebben om zich met die dingen bezig te houden.’

De inkomsten van Utopian zijn nu nog beperkt, maar moeten groeien naarmate er meer aangesloten hotels zijn. ‘We mikken op meer dan 220 hotels tegen 2020 en dat cijfer is geen einddoel. De focus ligt nu op Europa, maar vanaf de tweede helft van 2019 kijken we ook naar Azië en Noord- en Zuid-Amerika. Er is potentieel om Utopian te laten groeien. Er komen dagelijks hotels bij in de wereld’, maakt Cordier zich sterk, ondersteund door een marktstudie die werd uitgevoerd door een gespecialiseerde consultant.

Kapitaalverhoging

De groei van Utopian maakt dat het bedrijf werkt aan een kapitaalverhoging. Die zal zoals het startkapitaal 1 miljoen pond bedragen. ‘Voor de nieuwe ronde geven we de voorkeur aan externe partijen. Het startkapitaal kwam van mijn vennoot, van mij, vrienden en familie.’ Cova-Invest, het investeringsvehikel van de familie Cordier, en Paul Cordier zelf hebben nu de meerderheid van Utopian in handen. Details geeft Cordier echter liever niet prijs.

Als Utopian zijn businessplan volgt zal er eind volgend jaar normaal gezien weer een injectie nodig zijn die kan oplopen tot 1,5 miljoen pond. En dan te zeggen dat het voor Cordier allemaal begon met een brochure van Glion die zijn vader haast achteloos op tafel legde om hem te helpen bij zijn studiekeuze.

Goede huisvader Het kapitaal dat de familie Cordier opstreek door het bod van Proximus op Telindus uit 2005 belegt ze via de vehikels Cova-Invest en De Den als een goede huisvader: door de risico’s te spreiden. ‘We beleggen in vastgoed, financiële producten en private equity’, zegt Paul Cordier. Voor die laatste categorie kiest de familie bovendien twee kanalen: fondsen en rechtstreeks. Bij de fondsen gaat het bijvoorbeeld om Smile Invest van Urbain Vandeurzen en Fortino van Duco Sickinghe. Rechtstreeks investeerder de Cordiers onder meer geld in Globis (logistieke software), en AllThingsTalk, een bedrijf in het segment van het ‘internet der dingen’. Beide ondernemingen zitten dicht bij het metier van Telindus. Waarmee de familie een ander principe huldigt: investeer in wat je zelf goed kent.