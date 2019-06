Fosun aast op touroperatoractiviteit Thomas Cook

De Britse reisgroep Thomas Cook bevestigt maandag dat het in gesprek is met Fosun, de Chinese eigenaar van Club Med, over een mogelijke verkoop van zijn touroperatoractiviteit. Fosun, dat met bijna een vijfde van de aandelen van Thomas Cook (18 procent) de grootste aandeelhouder is, werd al genoemd als mogelijke reddingsboei voor de 178-jaar-oude toeristische groep. Thomas Cook gaat gebukt onder hoge schulden en bezorgdheid over de vraag naar traditionele pakketreizen.