Frank Meysman, de Belg die de ondergang niet kon vermijden

Aan het hoofd van Thomas Cook staat de Belg Frank Meysman. 'Het zal niet van een leien dakje lopen', zei hij toen hij in 2011 voorzitter van de raad van bestuur werd.

‘Ik zal pas tevreden zijn als de krantenkoppen niet meer spreken van het ‘noodlijdende’ maar van het ‘succesvolle’ Thomas Cook’, zei de Belg Frank Meysman in 2011. Hij was toen net aangesteld als voorzitter van de toerismegroep, die ook eigenaar is van Neckermann. Vandaag, acht jaar later, is de 178 jaar oude touroperator ten onder gegaan. De Britse gigant haalt bijna 11 miljard euro omzet, maar haalde daaruit onvoldoende winst om de financiële putten te dempen.

Thomas Cook had zowat een miljard euro nodig om gered te worden. Centraal in de overlevingsstrijd stond jarenlang Frank Meysman. De onderhandelingen over een schuldherschikking liepen. Tussendoor voerde hij gesprekken met de Chinese grootaandeelhouder Fosun, waarachter een van de rijkste Chinezen schuilt. Die ‘Chinese Warren Buffett’ wierp zich op als geldschieter, waardoor de huidige aandeelhouders min of meer gingen weggeveegd worden. Het aandeel van Thomas Cook zakte vorige week naar 3,50 pence en zakt na het faillissement naar nul. Tien jaar geleden noteerde het nog op meer dan 300 pence.

De zestiger had zich de herfst van zijn carrière waarschijnlijk mooier voorgesteld. Wat zich nu afspeelt, wordt een donkere bladzijde in zijn nochtans rijkgevulde cv.

Procter & Gamble

De marketeer van opleiding begon bij Procter & Gamble, werd vervolgens marketingdirecteur voor Douwe Egberts en werkte zich op tot de absolute top bij moederbedrijf Sara Lee. ‘Mijn hele carrière is gedreven vanuit het standpunt van de consument’, zei Meysman ooit.

In 2003 zette hij er een punt achter. Een weloverwogen beslissing. ‘Je loopt het risico dat je je gaat gedragen als een zonnekoning’, zei hij over zijn beslissing. ‘Je raakt vastgeroest in een functie. Dat leidt tot verstarring, of je wordt heel autoritair.’

Picanol en de KVS

Hij was toen 51. Operationele functies nam hij daarna niet meer aan, maar rollen als onafhankelijk bestuurder of voorzitter vielen in zijn schoot. Zijn functie bij Thomas Cook is de opmerkelijkste, maar hij dook op heel uiteenlopende sectoren: bij Betafence, Palm, Picanol, United Biscuits (van de Delacre-koekjes), de KVS en Festival van Vlaanderen. Nu nog zetelt hij bij de modeketen JBC en bij het beursgenoteerde Spadel en Warehouses De Pauw. ‘Ik voel me goed als onafhankelijk bestuurder die vrijuit zijn visie kan geven’, zei hij.

CD&V Merchtem

In 2006 waagde Meysman zich als lijsttrekker van CD&V ook in de politieke arena. In Merchtem, waar hij verknocht aan bleef. ‘Ik ben geen caféhanger, maar het sociale weefsel vind ik enorm belangrijk. Op de eerste dinsdag na 15 augustus zal je me bijvoorbeeld niet zien werken. Dan neem ik vrij voor de jaarmarkt’, zei hij enkele jaren geleden.

‘Politiek en het bedrijfsleven hebben veel gemeen’, zei hij toen hij een gooi deed naar het burgemeestersambt. ‘Ze gaan allebei om veel geld, om mensen en een langetermijnvisie. Gemeenten waar het goed gaat, zijn gemeenten waar twintig jaar geleden de juiste keuzes zijn gemaakt.’ Zijn campagne leverde Meysman 1.382 voorkeurstemmen op. Ruim onvoldoende om de liberale dominantie in zijn gemeente te breken. Het werd een oppositiekuur. ‘Anders was ik wellicht niet bij Thomas Cook beland. Ik zou er geen tijd voor gehad hebben.’

Verkeerde keuzes

Dat Thomas Cook veel van zijn tijd vergde, is een understatement. ‘Een internationaal merk weer in rustig vaarwater brengen’, zo omschreef hij zijn rol als voorzitter. Anders gezegd: de groep van de ondergang redden. Thomas Cook kreunde toen al onder torenhoge schulden, dure en verkeerde overnames, en de algemene puinhoop van de vorige bedrijfstop.

‘De onderneming moet naar intensieve zorg’, zei Meysman toen. Samen met CEO Green Harriet vormde hij enkele jaren een gouden duo. Honderden kantoren gingen dicht. Niet-rendabele activiteiten gingen de deur uit. De logge bedrijfsstructuur werd hervormd, schulden werden afgebouwd, kapitaal opgehaald. Het duo leek het iconische merk uit de gevarenzone te halen.

AirBnB

Dat was tijdelijk, zo blijkt nu. De dalende populariteit van pakketreizen, de opmars van Booking.com en Airbnb en de hittegolf in Europa vorig jaar laten hun sporen na in de boeken van Thomas Cook. Met alle gevolgen vandien.

‘Het is een unieke uitdaging’, zei hij over het voorzitterschap in een van zijn eerste interviews in de Britse pers in 2011. ‘Zo’n kans mag je niet laten liggen. We hebben sterke merken, maar het zal niet van een leien dakje lopen.’