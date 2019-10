Frère-fonds verkoopt pretparkengroep

Een plechtigheid in het presidentieel paleis in Abu Dhabi. Het emiraat koopt de pretparkgroep Looping van Ergon.

Ergon Capital en de Franse bank Bpifrance verkopen de pretparkuitbater Looping Group aan het management en de koninklijke familie van het emiraat Abu Dhabi.

Dat melden de partijen in een gezamenlijk persbericht.

Het zakenimperium van wijlen Albert Frère heeft iets met pretparken. Holding GBL zit in het kapitaal van de Spaanse groep Parques Reunidos, de eigenaar van onder meer Bobbejaanland. En investeringsfonds Ergon Capital heeft sinds 2016 een belang, waarschijnlijk de meerderheid, in het Franse Looping Group, een belangrijke speler in Europa voor regionale amusementsparken.

Looping Group ontstond in 2011 door de overname van zeven parken van Compagnie des Alpes, bekend van onder meer het skioord Val d’Isère. Het bedrijf omvat intussen 15 parken in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Zwitserland, Nederland, Spanje en Portugal. Het gaat om klassieke pretparken, maar ook dieren- en waterparken en aquariums. Het geheel is goed voor ongeveer 4,6 miljoen bezoekers per jaar en een omzet van meer dan 110 miljoen euro.

Staatsinvesteringsfonds

Na drie jaar vindt Ergon Capital het echter tijd om te vertrekken. Het meldt in een persbericht dat het samen met de Franse publieke zakenbank Bpifrance overweegt om Looping Group te verkopen. De overnemers zijn het management en het staatsinvesteringsfonds Mubadala Capital uit Abu Dhabi, het emiraat in het Midden-Oosten dat tegelijk de hoofdstad is van de Verenigde Arabische Emiraten. Bij het management nemen CEO en oprichter Laurent Bruloy en general manager Stéphane De Cunha de leiding over de deal.

Ergon Capital hielp Looping Group groeien en uitbreiden naar andere landen, door overnames en belangrijke investeringen in infrastructuur. Het is de bedoeling dat Mubadala Capital die rol overneemt.