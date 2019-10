Garantiefonds betaalt Thomas Cook-klanten toch niet helemaal terug

Het Garantiefonds Reizen betaalt enkel de bedragen terug die in het pakket met vlucht en verblijf zitten.

De kans is groot dat heel wat klanten van Thomas Cook die hun reis in het water zagen vallen, niet al hun geld zullen terugzien.

Het Garantiefonds Reizen, dat instaat voor de afhandeling van de dossiers, betaalt enkel de bedragen terug die in het pakket met vlucht en verblijf zitten. Extra kosten - zoals luchthaven­vervoer of bijkomende verzekeringen - vallen daarbuiten, ook al is dat geld wel degelijk betaald. Dat melden Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en het Belang van Limburg.